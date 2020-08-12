「海底撈」告「河底撈」侵權　遭長沙法院一審駁回

▲海底撈火鍋以好吃和肉麻服務聞名。（圖／記者黃士原攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸連鎖火鍋品牌「海底撈」聞名中外，更在台灣開設多家分店，但值得注意的是，近日「海底撈」在大陸狀告一家名為「河底撈」的餐廳，卻在一審被法院駁回，引發大陸網友熱議。根據長沙市天心區法院說法，雖兩家餐廳名稱都有「底撈」二字，但在整體字形，商標構圖、顏色上，還是存在一定的差異。

「海底撈」成立於1994年，全名四川海底撈餐飲股份有限公司，是大陸知名的連鎖川味火鍋品牌，以肉麻服務聞名，除在大陸有數百家分店，海外市場還拓展到南韓、日本、新加坡、美國。

▲河底撈餐廳。（圖／取自法治週末報公眾號）

另「河底撈」餐廳根據工商登記資訊、《法治週末報》微信公眾號揭露，該公司於2018年9月20日完成公司登記，主營業務為中餐，位在湖南省長沙市雨花區，宣傳招牌為「河底撈家常菜」、「河底撈好味道」，並用藝術字體展現，但海底撈認為兩家公司使用近似商標，侵犯海底撈商標使用權。

但河底撈餐廳辯稱，在本案裡面，河與海讀音不同，字形更是不同，原告若認為「意」方面可能存在近似性，那麼海和河的相似之處是有水，一個是鹹水，一個是淡水。

該公司進一步表示，生活中不僅僅是河裡有水，湖、江等都是有水的地方，那麼按照原告海底撈公司的邏輯，只要是用有水的江湖河海的名字都是侵犯原告的商標專用權，所以對於所謂的江底撈，井底撈那都是侵犯了原告的商標專用權；另對於提供服務來看，河底撈認為兩者共同之處只有餐飲，對方提供川味火鍋，河底撈主營湘菜系列的河鮮，是截然不同的。

長沙市天心區法院審理後認為，根據法規，兩者商標雖都有底撈二字，但在文字的整體字形方面，兩者還是存在一定的差異；且原告海底撈公司其註冊商標「海底撈」為方正華隸字體，而再看「河底撈」標識則是藝術字構成。

法院指稱，無論從字體的字形、讀音、構圖、顏色，還是從原告、被告經營的菜品等方面，均不會使一般的消費者對河底撈的餐飲服務的來源產生誤認，或者認為其來源與原告註冊商標海底撈之間有特定的聯繫，故一審駁回了原告四川海底撈餐飲股份有限公司的訴訟請求。一審宣判後，目前原被告雙方均未上訴。

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