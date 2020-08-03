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獨／鄭重承諾只賣正品！李燕代言防曬衣狂賣千萬　客訴海量灌爆「爛貨」原因曝

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國內知名女星李燕代言國內一款防曬衣廣告被大陸不知名公司整個盜用！甚至盜用廣告還強調自己是「鄭重承諾只賣正品」，不知情的消費者受騙下訂購買之後，最後收到爛貨，紛紛向李燕代言防曬衣的公司客訴要求負責，現在這家公司不勝其擾，選擇報案，不過警方卻以「詐騙網站」在海外，就沒有下文了，讓他們只好在自家臉書貼出公告，請大家不要受騙上當。

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

李燕代言的這款防曬衣是國內知名電商H&J出品，由於國內近期氣溫屢破高溫，所以也帶動買氣、一度造成缺貨，因為賣得太好，所以讓大陸不名廠商看準商機，把李燕拍攝的代言廣告「整碗捧去」，變成了自家廣告，而且還在連結網頁頭標榜「鄭重承諾只賣正品」，不知情的消費者下單之後，卻是收到了爛貨。

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲知名女星李燕代言的防曬衣是MIT產品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

H&J的品牌設計總監田甜向《ETtoday新聞雲》投訴，「就是因為賣得太好，我們的銷售網頁被大陸業者直接秒複製過去，然後用低價販售給消費者，造成我們很大的困擾，因為客戶以為是我們賣的，結果就私訊我們表示收到衣服材質跟照片上面的說明不符，或是說外套沒有拉鍊，或是材質有異味」。自家產品是MIT產品，並非是來自於大陸，衣服標籤都會寫明清楚，而且盜用網頁還強調自己只賣正品，讓田甜爆怒開轟大罵：不要臉。

田甜非常無奈，直呼根本就是「貨紅是非多」，因為H&J公司旗下的產品，包括防曬衣在內、牛仔褲等6項產品，除了除臭襪的廣告沒有被複製之外，都被用相同手法來「盜用侵權」，而且廣告一推出就秒盜用，讓公司真得很困擾，來向警方報案，「我們把所有資料都給了警方，但是最後的回函都是說都是來自國外的銷售網頁，就是沒有辦法釣出說幕後的操作集團在哪邊」。

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大陸廠商盜用侵權還強調自己「我們只賣正品」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣電商H&J在自家臉書截圖說明，強調李燕代言廣告遭到侵權 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

田甜說：「因為這些東西都是我們花了很多時間去找，還去找藝人代言，拍攝形象照做出讓消費者信賴的產品，結果一下子就被複製過去，就覺得很不甘願，為什麼我們那麼努力付出，就被不肖業者仿冒」。現在田甜強調公司為了要自保，所以除了派出網路糾察隊，只要發現「盜用廣告」的臉書廣告，就會向臉書來檢舉，另外也在自家臉書把相關盜用廣告截圖呈現，提醒消費者下訂單前要注意。

▲知名女星李燕代言的防曬衣廣告遭到大陸廠商盜用侵權，造成台灣電商H&J困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣電商H&J在自家臉書截圖說明，強調李燕代言廣告遭到侵權 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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