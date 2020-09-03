懷疑遭詐騙房租　越籍移工持刀「狠刺同鄉腹部」下場曝

▲桃園市阮姓移工去年2月間疑因房租問題與張姓同鄉起口角，竟持水果刀刺殺張腹部一刀，送醫急救切除部分腸道才撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市中壢區工作的阮姓越南籍移工，去年懷疑同鄉張姓男子詐騙其房租心生怨恨，同年2月間在宿舍聽見同鄉張男與張女返回宿舍，竟持30公分長水果刀衝進宿舍內向2人恫嚇「要殺人」，阮男朝張腹部猛刺1刀還割傷張女，張女尖叫引起其他移工注意合力制伏阮，張男送醫急救切除部分腸道才救回一命，桃園地院法官認為，阮行兇後還企圖繼續攻擊，明顯有殺人意圖，審結依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，在中壢區某工廠工作的越籍移工姓男子，去年2月7日下午3時，聽見越籍同鄉張姓男子與張姓女子自外返回宿舍，突持水果刀衝出對2人恫嚇「我要殺死你」等語，並持刀對2人攻擊，張女及時閃避，但張男則手指遭割傷，2人往後奔逃至陽台呼救。

阮男自後追趕，在樓梯間持刀猛刺張男腹部1刀，張左腹處遭穿刺深及腹腔，阮男行兇後被其他多位越籍移工合力制伏報警處理，中壢警方到場後將阮依殺人未遂罪嫌現行犯送辦，張男經送醫因腸道受損，經醫護人員緊急切除部分受損腸道才撿回一命。

地院法官審理時，阮男坦承持刀行兇，但否認有殺人意圖，辯稱因房租問題與張男、張女產生嫌隙，還說張男愛說謊且張女不喜歡他，否認出言恐嚇要殺死他們，拿水果刀只是想嚇唬2人，後來因不小心才割傷對方腹部語手指等處。

張男則指證，當時與張女在宿舍房間，阮突然持水果刀衝進來說要殺死他們，他與張女躲在陽台後來趁機要逃到樓梯間，結果被阮發現就衝過來持刀刺入其左腹，阮男明顯就是故意要刺殺，還連續追刺2次，目擊其他移工也指證阮男確實有殺人意圖。

法官審酌，阮男手持水果刀長29公分，刀刃長18.5公分，握把10.5公分，阮持刀刺擊語揮舞，主觀上顯有殺人犯意，加上恫稱要殺人，第一刀刺入後拔出企圖二度攻擊，認定阮確有殺人意圖，審結依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，本案還可上訴。

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