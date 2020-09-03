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開槍射殺妻子與2未成年兒！　冷血男自首：他們好吵害我頭痛

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▲▼命案,殺人,開槍,槍殺,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子竟然嫌吵，就向妻兒開槍。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生一起人倫命案，一名男子主動向警方自首，說他親手射殺了自己的妻子與2名孩子，原因竟然是因為嫌「他們好吵」，導致頭痛到不行而痛下毒手。警方抵達現場後果然發現3具遺體，目前已將男子逮捕。

達拉斯警方上月31日上午11時接到報案電話，57歲男子曼寧(James Manning)表示，他在位於東達拉斯約翰西路(John West Road)的一處公寓中，射殺自己妻兒。警方前往現場發現，死者為35歲女子邦頓(Victoria Bunton)，與2名只有16與13歲的兒子。

曼寧表示，事發當天早上醒來後，於上午10時和妻子大吵了一架，因為覺得妻兒好吵害他頭痛，結果衝動對自己家人開槍，相隔1小時後才決定報案自首。警官拉米雷斯(Reuben Ramirez)表示，「案發現場場面非常可怕，這是一起可怕的事件」，目前已依謀殺罪進行起訴。

鄰居聽聞事件也驚訝表示，邦頓平時待人友善有禮貌，沒想到好人竟然會遭遇不測，而凶嫌則比較少露面，感覺十分孤僻不太和鄰居打交道。邦頓的家人則表示，相信她是為了保護2名兒子才會遇害。

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