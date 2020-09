開槍射殺妻子與2未成年兒！　冷血男自首：他們好吵害我頭痛

▲男子竟然嫌吵,就向妻兒開槍。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國德州近來發生一起人倫命案,一名男子主動向警方自首,說他親手射殺了自己的妻子與2名孩子,原因竟然是因為嫌「他們好吵」,導致頭痛到不行而痛下毒手。警方抵達現場後果然發現3具遺體,目前已將男子逮捕。

達拉斯警方上月31日上午11時接到報案電話,57歲男子曼寧(James Manning)表示,他在位於東達拉斯約翰西路(John West Road)的一處公寓中,射殺自己妻兒。警方前往現場發現,死者為35歲女子邦頓(Victoria Bunton),與2名只有16與13歲的兒子。

曼寧表示,事發當天早上醒來後,於上午10時和妻子大吵了一架,因為覺得妻兒好吵害他頭痛,結果衝動對自己家人開槍,相隔1小時後才決定報案自首。警官拉米雷斯(Reuben Ramirez)表示,「案發現場場面非常可怕,這是一起可怕的事件」,目前已依謀殺罪進行起訴。

鄰居聽聞事件也驚訝表示,邦頓平時待人友善有禮貌,沒想到好人竟然會遭遇不測,而凶嫌則比較少露面,感覺十分孤僻不太和鄰居打交道。邦頓的家人則表示,相信她是為了保護2名兒子才會遇害。

He had confessed to the killings, and his late wife's family said they knew there was something strange about him. https://t.co/9tsfWbb1f3