普丁政敵遭「神經毒」攻擊…各國領導要答案！　只有川普超安靜

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)政敵納瓦爾尼8月慘遭下毒,至今仍在德國醫院治療。當世界各國領導人紛紛對此案表達關切時,美國總統川普卻依舊保持沉默,美國的官方回應僅有國安會發言人的推特貼文。

根據CNN報導,德國政府2日表示納瓦爾尼(Alexei Navalny)遭致命神經毒劑「諾維喬克(Novichok)」襲擊,包含德國總理梅克爾(Angela Merkel)、英國首相強生(Boris Johnson)等人,都對此表達強烈譴責,邀情俄羅斯政府對此做出回應,但川普仍舊對此保持沉默。

美國的官方僅有國安會發言人尤約特(John Ullyot)在推特表示,對檢驗結果感到不安,納瓦爾尼的中毒案件應該受到譴責,「俄國人民有權和平表達自己的意見,毋須害怕受到任何形式、而且當然包括化學毒劑的報復。」國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)未回應最新檢驗結果,僅表示,若相關報導正確,美國將隨時給予協助。

(2 of 3) “We will work with allies and the international community to hold those in Russia accountable, wherever the evidence leads, and restrict funds for their malign activities.