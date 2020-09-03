同事開驚喜派對慶祝「1人是無症狀患者」　懷胎8月孕婦染疫身亡

Teacher Camila Graciano rarely left home due to the coronavirus pandemic but just weeks before giving birth her colleagues threw here a party.https://t.co/jOypat4OTc — news.com.au (@newscomauHQ) August 28, 2020

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女子於新冠肺炎疫期懷孕，為了腹中的寶寶安全，她一直小心翼翼避免和外界接觸，然而懷孕8個月時因為參加同事為她所舉行的驚喜慶祝派對，沒想到因此染疫，後來不幸逝世醫生則及時救出了她的孩子。

居住在戈亞斯州(Goias)阿納波利斯市(Anapolis)的31歲女子卡米拉(Camila Graciano)，懷孕8個月時因為同事到她家特別辦了驚喜準媽媽派對(Baby shower)，後來才發現其中1人是無症狀患者，導致她也因而染疫，派對3天後便因為重病被緊急送到醫院。

弟弟丹尼爾(Daniel Helio Ambrosio)表示，姐姐被送到當地醫院時因為沒有病床，家人一度想讓她前往其他城市的醫院治療，最後在動員所有親友的幫助下總算順利住院。

醫生為了拯救嬰兒性命，於上月19日為卡米拉引產，幸好女嬰雖然早產但狀態十分穩定，正當大家以為她也能夠撐下來時，2天後病情卻急速惡化最後不幸身亡，丹尼爾傷心表示，「這種病毒突變地非常快，我姐姐根本就沒有存活的機會」，其他親友也紛紛向家屬表示哀悼。

▼女子懷孕期間一直很小心，沒想到卻還是不幸染疫。（圖／示意圖／達志影像）

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