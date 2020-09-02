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24歲男肖想娶14歲少女被拒　「30cm水溝」淹死她8歲弟弟報復！

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▲▼命案,殺人,謀殺,刀,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子因為求婚被拒，竟然就殺害對方弟弟。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名24歲男子愛上一名14歲少女，甚至動了想要娶對方為妻的念頭，不過求婚遭到對方家人反對，一氣之下竟然殺死對方8歲弟弟報復。焦急的家人四處尋找兒子，最後在天橋附近一處水溝中找到滿是傷痕的遺體。

《印度斯坦時報》報導，諾伊達市(Noida)警方上月30日逮捕一名24歲男子，警方未對外透露他的身分，僅以化名巴布(Babu)稱呼，據了解，來自西孟加拉邦的他是一名園丁，因為向同住在Chhalera村的一名14歲少女求婚，遭到對方家人反對後就殺害對方弟弟作為報復。

受害者母親表示，「我最後一次看到兒子和巴布，是8月26日晚間，當晚他沒有回家，就連巴布也沒有回家，我們最後用盡所有辦法還是找不到人，便於27日凌晨2時向警方報案」。

警方27日下午在馬哈馬亞(Mahamaya)天橋與37區附近一約30公分深的小水溝中，找到失蹤男童的遺體，驗屍發現死者頭部曾受到重傷，後來被凶嫌強行壓在水中，最後不幸淹死。媽媽傷心表示，巴布一直肖想娶14歲女兒，已經騷擾他們一家很長的時間，沒想到最後報復在全家最小的兒子身上。逃亡多日的嫌犯如今已經落網，關押在監獄中。

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