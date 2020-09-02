牧師佈道一半突然呼吸困難　「白眼一翻」暴斃倒在講台上

#LifeIsShort



Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 — Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020

記者李振慧／綜合報導

喀麥隆一名牧師近來在佈道時，突然在所有信徒面前感到呼吸困難，翻了白眼以後便倒地身亡，驚悚的畫面嚇壞在場民眾發出尖叫聲，影片後來被分享到網路上也引來網友驚呼。

事件上月30日發生在喀麥隆杜阿拉市(Duala)，身亡的男子裘德(Jude)除了是牧師也是該國天主教男子協會的精神領袖，影片中可看到，戴著口罩的他正在主持週日彌撒，講到一半時突然停了下來，停頓一段時間後他翻了白眼，接著便在眾人面前昏倒在地。

裘德倒地後，站在他身旁的其他神職人員立即衝上前去幫忙，現場也傳出了民眾的尖叫聲，場面顯得十分混亂。影片後來被奈及利亞人權律師奧丁卡盧(Chidi Odinkalu)分享在推特上，目前已獲得1萬多人次觀看，許多網友驚呼，「天啊，居然發生在講台上」、「生命不但短暫且令人難以置信」，教會目前未對外公布裘德生前的健康狀況以及死因。

▼牧師突然身亡的畫面震驚世人。（圖／翻攝自twitter／Chidi Odinkalu）

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