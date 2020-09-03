　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

期刊分析「台海和平」！華府應明確宣示捍衛台灣　對抗北京武統

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國防部漢光演習實戰演練,漢光演習。（圖／國防部臉書）

▲美台關係近期快速升溫，美國智庫期刊「外交事務」2日刊文，呼籲華府清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。圖為國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美台關係近期快速升溫，美國智庫期刊「外交事務」今天刊文，呼籲華府是時候摒棄過去40年台灣海峽戰略模糊政策，並清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）旗下期刊「外交事務」（Foreign Affairs）網站今天刊登協會會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）聯名專文。文章呼籲美國對台支持應明確化，因為唯有清楚讓中國知道動武行不通，才能維繫台海和平。

專文表示，過去40年來，美國不論是民主黨或共和黨執政，都不願在中國若武力犯台，美方是否會出兵保衛台灣議題上明確表態。這種刻意模糊的做法讓中國因為無法確定美方是否會介入，因此不敢試圖武統台灣，也讓台灣不敢貿然宣布獨立。

不過，專文認為，在未來40年，戰略模糊恐無法再協助維持台海和平，原因是許多環境因素已改變。專文舉例，中國現在已有能力威脅美國利益與台灣未來，且北京國防支出是台灣15倍之多，關注重點之一就是如何在「台灣變局」之際，阻止美國介入。

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

不只如此，專文強調，中國近年軍事實力大增，美國若介入台海衝突也無法保證能勝出，除非美方投放大量資源做好準備。專文擔憂，美方若等到中國真的對台行動才決定是否介入，將會是一場災難。

專文表示，中國最快可能2021年就會嘗試武統台灣，任何人都不該排除「台灣可能變成下個香港」的可能性。加上總統蔡英文對中政策向來謹慎，也小心避免跨越北京紅線，嚇阻台灣不要宣布獨立不再是美國主要擔憂。

在這背景下，專文呼籲，美國行政部門應改採「戰略清晰」立場，清楚表明若中國武力犯台，美國將作出回應，此政策能降低中國「失算」、因而促發台海戰爭的機率。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

專文進一步建議，白宮能透過總統聲明及行政命令，重申美國支持「一個中國政策」，但明確宣示若中國武力犯台將予以回應；為了加強嚇阻功效，美方接下來應在該區域部署更多海空軍力，也應與日本、南韓磋商，討論台灣若發生變局他們能提供何種協助。

此外，專文表示，美國國會應該通過法律，明定中國若武力犯台，美方將對其實施重大制裁；美方也應在選舉安全與網路防禦上提供台灣協助，並與台灣探索簽署自由貿易協定（FTA）的可能性，以確保台灣經濟活力。

不過，專文提醒，「戰略清晰」政策不包含承認台灣或升級美台關係，也不包括簽署雙邊共同防禦條約，因為這麼做恐迫使中華人民共和國主席習近平採取作為。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
雲圖見「對流胞乖乖排隊」　鄭明典：北部下雨算是颱風尾
豪華渡假村竟是血腥萬人塚！擄女輪流性侵　玩膩就處決
海神長大增強中！全台連下2天雨　周末像秋天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

同事開驚喜派對慶祝「1人是無症狀患者」　懷胎8月孕婦染疫身亡

教授性騷4女大生「調查生日送禮物」　寄信狂追「還想見妳」

期刊分析「台海和平」！華府應明確宣示捍衛台灣　對抗北京武統

美200頁《軍力報告》揭解放軍2049年大業　「南海定生死」轟炸機艦艇全出場！

金正恩偷拋媚眼！白宮前發言人出書爆：他在川金會上被我煞到

33歲辣女師硬上15歲男學生！野外激戰還送裸照...被全校看光光

美明年退世衛「欠繳8000萬美元會費」不付了！　國務院曝最新內幕

伸褲縫「抓陰毛」灑菜盤！噁男裝委屈拒付錢…店家看監視器嚇壞

豪華渡假村竟是血腥萬人塚　玩膩就處決！強虜婦女輪流性侵

快訊／日秋田港海釣船爆炸　大火狂竄卻遭吹離岸邊...2船員失蹤

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

同事開驚喜派對慶祝「1人是無症狀患者」　懷胎8月孕婦染疫身亡

教授性騷4女大生「調查生日送禮物」　寄信狂追「還想見妳」

期刊分析「台海和平」！華府應明確宣示捍衛台灣　對抗北京武統

美200頁《軍力報告》揭解放軍2049年大業　「南海定生死」轟炸機艦艇全出場！

金正恩偷拋媚眼！白宮前發言人出書爆：他在川金會上被我煞到

33歲辣女師硬上15歲男學生！野外激戰還送裸照...被全校看光光

美明年退世衛「欠繳8000萬美元會費」不付了！　國務院曝最新內幕

伸褲縫「抓陰毛」灑菜盤！噁男裝委屈拒付錢…店家看監視器嚇壞

豪華渡假村竟是血腥萬人塚　玩膩就處決！強虜婦女輪流性侵

快訊／日秋田港海釣船爆炸　大火狂竄卻遭吹離岸邊...2船員失蹤

泳池飄來棕色長條物！　男童家長「都有責任」要告：一聽游泳就哭

Lulu爆鬧翻Sandy...黃子佼認「確實有競爭」曝閨蜜私下互動

iPhone 11最受歡迎　2020熱門機款「出貨量Top10」曝光！

減肥也能爽嗑肉燥飯！營養師曝「零負擔便當」關鍵菜色

奪Nvidia訂單＋推新摺疊機　分析師看好三星股價一年漲5成

一次囤20瓶、就怕它停產！279元神級護髮品連隋棠也愛用

雲端最前線／讓國軍受到重視！蔡英文盼：以軍服為榮耀

最經典令狐沖24年後零變化！　呂頌賢「同造型現身」和當年長一樣…網淚噴

三星再推最便宜5G新機「Galaxy A42」！　第二波中階新品吸睛

小嫻認愛金剛前1個月同台《飢餓》　「特殊規格」互動被拍

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

即／瘋狂魔術師「抓氣球飄浮高空」　現正直播中

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

美《中國軍力報告》：海軍規模世界最大

封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸爛老爸聲望」

比利時噴泉挖出「前市長的心臟」

激情催票沒用　川普落後11%苦追拜登

即／內馬爾確診新冠　3人急隔離

35歲老師吃掉15歲學生　裸照流出被全校看光光

即／普丁政敵中的是蘇聯神經毒劑

3000英尺高空驚見「飛行人影」！FBI展開調查

研究：類固醇可降低染疫重症患者死亡率

泰晤士報世界大學最新排名 台大排97首進前百大

美股收漲454點　那指首度突破12000點

更多熱門

相關新聞

白宮前發言人自爆：金正恩對我偷拋媚眼！

白宮前發言人自爆：金正恩對我偷拋媚眼！

美國前白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）預計於8日出版回憶錄「Speaking for Myself」，根據英國《衛報》所取得的回憶錄內文，桑德斯在新書中大爆，金正恩在新加坡川金會時曾不停向她拋媚眼。而當她將這件事告訴美國總統川普時，川普竟開玩笑地說，「他一定是被妳煞到了。」不僅如此，川普還戲稱要將桑德斯派去北韓，讓她成為「國家的英雄」。

裴洛西髮廊洗髮被抓小辮子　共和黨圍剿

裴洛西髮廊洗髮被抓小辮子　共和黨圍剿

美國務卿公布對中國外交官3限制

美國務卿公布對中國外交官3限制

美國福特汽車宣布：裁員1400人

美國福特汽車宣布：裁員1400人

五角大廈：2高超音速巡弋飛彈試驗成功

五角大廈：2高超音速巡弋飛彈試驗成功

關鍵字：

美中台外交事務川普華府北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

15歲小小彬升高中了！

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面