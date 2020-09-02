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15歲男與堂哥釣魚離奇失蹤　遭斬首成無頭屍...頭被丟在40公尺外

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▲▼命案,殺人,謀殺,刀,示意圖。（圖／視覺中國）

▲2名少年遭人斬首，慘成無頭屍。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度西孟加拉邦一名15歲少年與16歲堂哥上周一同去捕魚，後來卻離奇失蹤，警方跟據線索追查，最後在一灌木叢中找到2人遺體，然而發現他們生前慘遭斬首，已成2具無頭屍，頭顱則被丟棄在其他地方，後來才順利找到。

警方表示，2名失蹤少年分別為15歲的曼賈魯(Manjarul Sheikh)，與16歲堂哥坦賈魯(Tanjarul Sheikh)，2人的遺體於上月30日在穆爾斯希達巴德縣(Murshidabad)地區被發現，員警先在灌木叢中發現2人身體，後來才在40公尺外發現被斬下的頭顱。

家人表示，兩名少年因為父親都在沙烏地阿拉伯工作，便時常釣魚賺錢幫忙貼補家用，家人曾經警告他們不要到卡塔利亞村(Kanthali)田野附近的池塘釣魚，因為池塘所有人謝爾夫(Sherful Sheikh)曾放話，再看到2人來這釣魚，就會給他們好看。

警方前往池塘附近調查，雖然發現少年所用的船、漁網、涼鞋與衣物，卻不見2人身影，後來才在其他地方找到少年遺體以及頭顱。消息傳出後，有憤怒村民發起抗議，甚至強行將謝爾夫與他的2名兒子帶去警局，警方目前已將相關人員拘捕進行調查中。

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