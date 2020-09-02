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「別人不能活嗎？」　桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀遭判4年半

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▲桃園市張姓男子與王姓鄰居長期相處不睦，去年7月竟持生魚片刀猛刺王6刀險死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子與王姓鄰居長期相處不睦，去年7月竟持生魚片刀猛刺王6刀險死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子長期與王姓鄰居相處不睦，屢因牆壁滲水問題爭執不下，去年7月初兩人再起口角，張情緒失控持生魚片刀先刺了王腹部2刀，還怒嗆「世界只有你能活，別人不能活嗎？」王負傷逃逸，張仍未罷休持刀追趕又補了4刀，王最後倒於血泊中昏迷，張見王混身是血才驚覺自己失去理智打電話報警；桃園地院法官審結依殺人未遂罪判處張男4年6月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，77歲的張姓男子與王姓男子都住在龍潭區龍平路，兩人比鄰而居但關係不睦，常常因為牆壁老舊滲水等問題吵得不可開交，去年7月1日下午3時許，兩人再度因相同問題起口角，張男情緒失控下拿出一把長約40公分生魚片刀朝王腹部與胸部處各刺1刀，王男遭刺倒地大叫。

但張男仍不放過王，怒嗆「世界只有你能活，別人不能活嗎！」張趁王翻身之際，再度持刀猛刺4刀，王最後倒臥血泊中昏迷失去意識，張男見王倒地且混身是血且臟器外露，再驚覺犯下大錯，自行打電話報警，龍潭警方趕抵後將王送醫急救，經醫護人員急救後發現右胸兩處穿刺傷、橫隔膜破裂併右側血胸及肝臟右葉撕裂傷、腹部4處穿刺傷，左前臂、左食指及右無名指多處切割傷、左手腕肌腱受損傷勢，經急救後撿回一命，警方則起出犯案用生魚片刀，偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，張坦承與王相處不睦，辯稱長期受到王不實辱罵，甚至辱罵其母親，導致一時情緒無法控制…但否認有殺人犯意，只是想教訓他，犯案時沒有朝其心臟、頸部等重要部位攻擊，只攻擊王的腹部等處，當時沒想太多，後來發現自己失去理智了，後來有打電話報警處理，偵結依殺人未遂起訴。

地院法官認為，張男持長約40公分生魚片刀具，刀刃為金屬材質，質地堅硬，且鋒銳利，作為兇器使用，客觀上足以割裂皮肉、切斷神經血管、損傷臟器，對人之生命構成威脅甚明，對上開情形顯應有所認識、預見，張男辯稱只知道刀械穿刺胸部會死亡，不知道穿刺腹部會死亡等語，難以採信，被害王男住院至同年月17日才出院，法官審酌張男殺人未遂事證明確，審結依殺人未遂罪判處4年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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