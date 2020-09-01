執行署法拍...瑪莎拉蒂183萬拍出！　台中買家爽：僅1/3價供代步

▲法務部執行署桃園分署1日上午舉行聯合拍賣會，瑪莎拉蒂跑車成為會場矚目焦點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部執行署桃園分署1日舉辦聯合拍賣會，會場矚目焦點是桃園地檢署查扣詐騙集團劉姓首腦所有瑪莎拉蒂「海神」跑車，原價約550萬元，吸引逾50人喊價競標，最後由台中市張姓男子以183萬元拍得，張男開心的說，車況很好，價格也合理，未來考慮將把炫紫金色改回原來白色做為代步車用。

桃檢日前破獲劉姓女子為首的詐騙集團，查扣市價約550多萬元的Ghibli S型瑪莎拉蒂，1日上午由桃檢、行政執行署桃園分署進行法拍，桃檢指出，這輛瑪莎拉蒂經鍍膜目視為炫紫金色，2019年出廠經鑑定全車為原鈑金，方向盤有改裝過，經查無重大事故碰撞或泡水痕跡，內部則為紅色內裝，里程數4萬6千多公里，並未積欠稅費與交通罰鍰，但有145萬元動產擔保尚未清償。

▲法務部執行署桃園分署1日上午舉行聯合拍賣會，張姓男子成功以183萬元標得瑪莎拉蒂跑車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

拍賣會在上午10準時開放競標，吸引逾50人參與，目光幾乎集中在瑪莎拉蒂跑車上，因已設定底價，競標價由140萬元往上喊，每次加價1萬元為起跳點，現場約有5、6組人爭相競標，後來在150萬元至160萬元間一度停滯，最後來自台中市張姓男子以183萬元超過設定底價成功拍定。

張姓男子說，上週在網路上有看到公告，這款車型一般車行較少，車況看起來不錯，所以今天一早從台中北上參加法拍，183萬元價格覺得很合理，也符合市場價格，不過，原車主將車外觀鍍成炫紫金色，對他來說有點高調，之後會考慮回復原有白色原貌，未來將做為自己的代步用。

桃園分署說，拍賣物品還包括2009年納智捷2198CC、2008年中華三菱2351CC、1994年中華三菱1061CC、2015年豐田RAV4型1987CC休旅車等，以及一輛掛有廣告招牌的小貨車，這輛廣告小貨車，最後由一名男子以500元得標，與瑪莎拉蒂跑車拍出價格有天壤之別。

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