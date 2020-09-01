桃園小黃運將擦撞2車180度翻覆　疑打瞌睡肇禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛小黃1日清晨在桃園區建國路行駛時，突然失控連續撞上前方大客車與轎車，因速度飛快180度翻覆後躺在路當中，警方據報趕抵現場為3名駕駛酒測，酒測值均為零，肇事楊姓小黃駕駛聲稱精神不濟才肇事，警方則懷疑楊可能開夜車後打瞌睡肇禍，將調閱監視畫面釐清肇事原因。

▲桃園市楊姓小黃駕駛1日清晨行經桃園區建國路時，疑似精神不濟連撞2車後翻覆路當中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓小黃駕駛1日清晨行經桃園區建國路時，疑精神不濟連撞2車後180度翻覆路中，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，1日清晨5時10分許，楊姓小黃駕駛開車經過桃園火車站後站之建國路，但突然失控連續撞上前方由藍姓男子駕駛的大客車與吳姓男子駕駛的轎車，楊的小黃計程車失控180度翻覆在道路當中，楊男後來爬出車外，所幸僅手腳擦傷並無大礙。

▲桃園市楊姓小黃駕駛1日清晨行經桃園區建國路時，疑精神不濟連撞2車後翻覆路當中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場後，為3人進行酒測，3人酒測值均為零，肇事的楊男聲稱自己精神不佳才追撞前車，警方則懷疑楊男可能開夜車後打瞌睡肇禍，將調閱路口監視畫面釐清肇事原因。桃園警方也呼籲，駕駛開車時若感疲倦，應尋覓適當處所停車休息後再上路，以免釀禍造成悲劇。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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