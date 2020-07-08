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不爽賓士被A到「追撞國中生」害骨折　家長怒告彰化前議長妹婿殺人未遂

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▲羅男駕駛賓士車追撞腳踏車少年。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲羅男駕駛賓士車追撞腳踏車少年。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

施姓國中少年前晚騎腳踏車行經彰化市時，不慎將前彰化縣議會議長白鴻森妹婿羅男駕駛的賓士車後照鏡撞壞，少年沒有停下道歉還往前騎，羅男追入曉陽地下道並將少男撞倒，羅男事後對少年感到抱歉要與對方和解，不過少年家長7日晚間對羅男提告傷害、殺人未遂，全案由彰化警分局函送彰化地檢署偵辦。

整起追撞意外扯出前議長白鴻森，白鴻森今天也說，看到新聞報導才知道整件車禍始末，只是他的陳年往事又意外被媒體攤開來，真的很無言，妹妹跟妹婿也有打電話給他跟他說明車禍始末，現在就希望2人將這件事處理好。

整起件發生時白鴻森的妹妹也坐在車內，她中午接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時說，當時少年騎著單車將丈夫駕駛的賓士車後照鏡撞壞後，也沒有下車查看還騎著單車往前走，丈夫這時就跟著少年的後面向他說清楚，至少也要說聲抱歉。

▲羅男駕駛賓士車追撞腳踏車少年。（圖／翻攝自彰化人大小事）

白鴻森的妹妹也說到當時狀況，車子開進到曉陽路地下道內有踩煞車，不小心就將腳踏車少年撞到了，丈夫還打開車門看少年有沒有受傷，絕對沒有要故意撞他，事後還有跟少年家長致歉。但不管如何，家長昨天晚上還是低調去警局提出傷害、殺人未遂告訴，彰化警分局將儘速彙整相關卷資，函送彰化地方檢偵辦。

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