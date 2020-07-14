一開槍就卡彈！角頭譏殺手「太嫩」　逃死劫卻超落漆...哀事不斷慘況曝光

▲角頭柳丁槍擊案沒事笑槍手嫩，之後卻遭人闖入辦公室毆打，又涉入暴力討債遭逮捕。（圖，資料照／記者邱中岳攝）

記者羅志華／台北報導



台北市大同區角頭劉丁柱（綽號柳丁），於3月間在住家附近，遭陳姓槍手近距離開槍，所幸開下一槍後卡彈未再擊發，柳丁因此逃過一劫，士林檢方依殺人未遂等罪嫌，起訴陳姓槍手，另外替陳男盯哨、通報柳丁行蹤的4人，則依恐嚇罪嫌起訴，另名參與的未成年少女，則移送少年法庭。

「柳丁」劉丁柱曾涉及組織犯罪、暴力討債，但近年以從事宮廟陣頭為主，於3月間才剛在大同區辦公室停好機車，隨即遭埋伏的陳姓槍手上前開槍。

起訴書指出，陳姓槍手與柳丁結怨後，於2月間就曾拿槍要去找他算帳，不料卻與謝姓同夥在路上被臨檢逮到，但陳男即使被抓仍想報復，先在林口拆了別人機車的車牌，計畫於犯案時使用，又找來林、謝、許、蔡、少女5名同夥，替他盯住柳丁行蹤，直到3月1日早上，趁柳丁剛停好車時，上前開槍後逃逸。

陳男逃逸後，先到淡水河邊變裝、棄槍於河內，再搭著許姓同夥的車離開，警方接獲柳丁報案後，在花蓮逮到陳男，其餘同夥則都在大同區內抓到，檢方依殺人未遂、恐嚇等罪起訴一干人等。

柳丁遭開槍後受訪時，笑稱「槍手太嫩」，更嗆對方「有事情可以公開來說，不用找人開槍」，但柳丁之後可就沒這麼幸運，先於4月遭人闖入辦公室痛毆，又於5月遭警方認定涉及暴力討債逮捕，目前案件偵辦中。



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