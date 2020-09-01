桃園男遭詐35萬血汗錢超不爽...回馬槍活逮車手

▲桃園市蕭姓男子上月30日遭詐騙35萬血汗錢，不甘心受騙配合楊梅警方揪出詐團車手唐姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區蕭姓男子前天遭詐騙集團以假檢察官騙走35萬元積蓄，事後越想越不甘心向楊梅警方報案，員警與蕭男擬定作戰計畫，雙方合力揪出詐騙集團車手出面取款，31日合力逮捕唐姓車手盜案，起出做案用手機等證物，目前將溯源追查上游幕後主使者等人到案。





▲楊梅警分局31日騙出詐團車手唐姓男子到案，圖為警方準備道具鈔票證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，楊梅派出所30日接獲蕭姓男子報案指稱，日前接獲詐騙集團假冒檢察官查緝案件，質疑他帳戶涉嫌洗錢，要求監管帳戶內所有存款，必須將現金交付保管才能確保存款安全，蕭男不疑有他，與車手相約交付現金35萬積蓄，但事後越想越不對勁，認為自己遭詐騙才向警方報案求助。

楊梅派出所副所長郭益成會同警員張書元、曾昶瑋了解後，認為詐騙集團一定會再找蕭男索取帳戶內剩餘存款，蕭男配合警方與詐團人員再度約定地點交付帳戶內剩餘存款40萬元，31日上午，警方以玩具鈔票充當存款交付蕭男，唐姓車手依約出現取款時，當場被人贓俱獲，唐姓車手發現所謂的存款竟是道具鈔票當場傻，警方現場查扣作案手機2支等證物，將唐姓車手依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市蕭姓男子上月30日遭詐騙35萬血汗錢，31日配合楊梅警方揪出詐團車手唐姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局長黃富村指出，若遭到不明人士假冒檢察官、法官等人要監管帳戶，應該立即報案或打電話給165反詐騙電話查詢，警方將秉持團隊合作積極溯源，強力打擊詐欺集團防堵車手詐騙得手。

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