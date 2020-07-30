自認「被瞪一眼」！男持球棒打死1人重傷1人　重判18年

▲桃園市王姓男子因為朋友自以為被瞪一眼，竟拿出鋁棒攻擊人，造成一死一重傷。（示意圖／視覺中國CFP）



記者吳銘峯／台北報導

桃園王姓男子和友人到KTV歡唱，友人覺得被一旁的2名酒客「瞪了一眼」，雙方爆發肢體衝突，王男竟持球棒朝2人頭部重擊，當場打死1人、打重傷1人。一審法院將王男依照「殺人」、「殺人未遂」等罪，重判22年。案經上訴，高等法院30日仍將王男重判18年，可上訴。

本案發生於去年2月16日，王男與陳姓友人等多名男女友人，一起到KTV歡唱。凌晨4時許，一夥人結束歡唱準備離去，王男、陳男在騎樓等候友人，這時李姓、姜姓2名酒客也下樓，在該處準備搭計程車，李姜2人行經陳男身旁，陳男誤以為遭李男瞪視，就大聲出言質問，雙方口角，最後爆出肢體衝突。

友人出面調解，雙方停手，李男坐進計程車中，姜男也從計程車另一邊準備上車。但王男竟從自己的車輛中拿出鋁棒，自後方重擊正要上車的姜男頭部。姜男倒地，車內的李男也衝出，但遭王男鋁棒一陣亂擊，打趴在地。王男友人趕緊上前抱住王男，另外警方也獲報趕到現場。2人遭送醫急救，李男因頭部鈍性傷併顱內出血致腦損傷併發肺炎，到院前就已經失去呼吸心跳，急救後仍死亡，姜男也身受重傷。檢警逮捕王男，依照「殺人」、「殺人未遂」等罪，提起公訴。

法院審理時，王男否認殺人，辯稱當天有喝酒，不知道打到對方何處、打幾下，他沒有殺人犯意，拿球棒只是要嚇嚇對方。而警方案發後對王男酒測，發現其酒測值為0。另外法院根據被害人的傷勢，發現王男攻擊部位全都在頭部的要害部位，因此認定王男具有殺人犯意，一審法院認定他犯殺人罪，判刑15年；另犯殺人未遂罪判刑8年，合併執行22年。

案經上訴，高等法院二審審理時，王男仍辯稱當時拿球棒是要嚇嚇對方。但高院仍認定王男具有殺人犯意，其中殺人部分維持15年，殺人未遂部分則改判6年，合併執行有期徒刑18年。仍可上訴第三審。