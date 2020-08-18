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潑油縱火將女友毀容！還辯她自己淋油點火　輕判求交保

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲桃園男子竟對女友潑油縱火毀容，此為示意圖,。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園已婚的曾姓男子，2017年間因財務問題，與外遇的羅姓女友發生爭執，最後曾男對羅女潑汽油點火，被害人全身70％受2到3度灼傷，容貌被毀。曾男被捕後否認犯案，竟辯稱是被害人拿汽油桶往自己頭上淋，結果就突然就燒起來。一二審均重判12年，但高院18日更一審改輕判9年，刑度減輕3年，但曾男不滿足，還委託律師請求交保。

在桃園大溪經營鐵皮屋賭場的男子曾浩喬（66歲），雖然已婚但與經營制服店的羅姓女子（52歲）交往，羅女還在曾男的賭場負責抽頭。2人間除了肉體關係外，還有上千萬元的財務糾紛。而本案發生於2017年的雙十節，當天曾男多次打電話給羅女，羅女未回。

下午2點，羅女才返回鐵皮屋中，2人隨即爆發口角，屋外的賭客聽到吵架聲忽然停住，然後就聽到羅女大聲哀號、全身冒火從屋內竄出，在屋外的廣場上打滾。其他人趕緊拿水灌救，並將羅女送醫急救，羅女雖然撿回一命，但全身遭70％受2到3度灼傷，臉部、頸部、胸部、上下肢都被燒傷。案發後檢警懷疑曾男涉有重嫌，但曾男竟不見蹤影，直到5天後才向警方投案。檢方最後依照「殺人未遂罪」對曾男提起公訴。

法院審理時，曾男否認犯案，辯稱2人當時吵架後，脾氣火爆的女友竟嗆「你把我燒死好了」，然後就拿起1桶汽油往頭上淋下去，瞬間就起火。而因為場面「太可怕了」，所以他才躲起來。但一二審法院均根據證人供詞，認定曾男潑油縱火，均將他判刑12年。

案經最高法院撤銷發回，高等法院18日更一審宣判，曾男因賠償給付8百萬現金，達成和解，高院改輕判他9年。曾男雖未出庭宣判，但他委任律師隨即請求交保，理由是羈押已經將近3年，當時羈押的理由已經不存在。但審判長表示，請律師具狀，法院會斟酌是否交保。

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