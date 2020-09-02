國民黨轟暗度陳倉放寬瘦肉精做飼料　號召民眾寄信「寫爆農委會」

▲國民黨團召開「拒吃瘦肉精 寫爆農委會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，農委會8月28日公告修正「動物用藥殘留標準」，將訂出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，預告期僅7天引發爭議。對此，立法院國民黨團2日召開記者會，號召民眾於4日前，一起寄信「寫爆農委會信箱」，要求農委會召開公聽會或聽證會向大眾說明。

國民黨團書記長林奕華批評，農委會想要暗度陳倉，只給7天預告期，然而，2016年民進黨為強化國際規範接軌、落實開放透明政府，對於法規命令的草案規定至少要公告60天，讓民眾能表達意見，情況特殊時則應公告理由縮短預告期，但此次農委會公告中完全沒有述明只給7天預告期的理由。

林奕華表示，農委會8月28日發出公告，預告期兩天後即將截止，雖然農委會主委陳吉仲表示未來會以「不發藥證」來控管，但仍是替萊克多巴胺開了大門，號召民眾4日以前，寄信到農委會的電子信箱表達意見，也呼籲農委會依照行政程序法第155條，當人民有意見時，舉辦聽證會或公聽會向大眾說明。

立委葉毓蘭感嘆說，上星期五可說是台灣食安的黑色星期五，負責食安的衛福部長陳時中竟說「美豬只是口感不好、吃幾輩子都沒事」，連他口中不太講信用、不太重視人權的中國大陸都不敢保證吃幾輩子沒事，禁止瘦肉精美豬進口，「台灣民眾居然連中國人都不如嗎？」

立委洪孟楷痛批，2016年蔡英文上任時，農委會當時強調在沒有產業評估、風險評估、科學證據之前，絕對不會開放，如今農委會一紙行政命令就要開放使用萊克多巴胺藥劑，質疑根本沒做過任何評估。

立委李德維則批評蔡政府是「小偷政府」，不僅偷走民眾反映意見的時間，也偷走了民眾的食品安全、身體健康，他強調，食品安全、國民健康不分藍綠，雖然教育部已說營養午餐一律用國產豬，但誰能保證香腸、水餃、肉鬆沒有包含美國豬？

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