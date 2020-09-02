花百億幫豬農「用人民納稅錢」　陳吉仲不回應公不公平

▲花人民百億納稅錢助豬農是否不公平？陳吉仲沒回應。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（2日）接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目訪問，結束媒體聯訪追問「百億基金」到底有無違反法律，陳吉仲回應，程序完整，不會有違反部分，對於用納稅人的錢是否公平？則不願多說。

陳吉仲連日接受媒體專訪提到，百億基金是要作為損害賠償，美豬開放對台灣豬並無太大衝擊，現場記者追問，百億基金是要提升產業競爭力，跟損害之間就預算法看，不是專款專用，高達百億，又沒送到立法院審查，是否有違反法律上問題。陳吉仲說，用途這幾天跟各地養豬協會理事長、豬農溝通，重點都是在提升養豬的競爭力、現代化更新，解決水污、環境影響。

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陳吉仲表示，百億基金不是一年內全部花掉，以2002年台灣加入WTO用農損基金為例，每年要編預算送行政院、立法院受監督，程序完整，不會有任何違反部分，超過一定規模會送立院審查，依照立院相關規定辦理。

記者問百億基金完全不會有補貼？陳吉仲指出，不管補償或是提升產業競爭力，措施中不能違法相關規定是基本原則，所有養豬農民最在乎的是透過產銷調節措施、價格維持水準，朝以上執行方式就不會違反規定。

媒體再問，冷鏈物流或其它硬體設施，在海外國家都是業者要自己投資，現在卻動到納稅人的錢，幫他們合理？陳吉仲強調，可盤點所有國家農業部門，補助最多的是美國，補助規範沒違反WTO，此議題對國家發展是正面，政府每投一塊錢，效益可提高當然就可執行。但對納稅人是否不公平？陳吉仲則沒回應。