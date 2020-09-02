昔反美豬今支持！陳吉仲：「兩黨雙標在不同位置上」大家都知道

▲陳吉仲今日出席「周玉蔻嗆新聞」廣播節目。（圖／翻攝自Facebook／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）



記者許展溢／台北報導

美豬開放來台，不少人士包括政府官員都呼籲還是台灣豬最好吃，不要吃美豬就好了，竟然如此為何開放？農委會主委陳吉仲今（2日）表示接受電台主持人周玉蔻訪問表示，「來了就好玩」，但美方要的就是「一個公平遊戲規則」。至於以前反對時怎不去說這種話？陳吉仲說「時空環境不一樣啊」。

周玉蔻認為，進口美豬卻又說吃台灣豬，不要吃美豬，美國很倒霉，問陳吉仲也吃台灣豬對吧，那這樣幹嘛開放？陳吉仲說「來了就好玩」，但他們要的就是「一個公平遊戲規則」，處理這議題「最高境界可以把長年問題解決，但又不會有影響，不是更好？」

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▲陳吉仲說「兩黨雙標在不同位置上，這個大家都知道」。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲表示，重點也不是交換了什麼，是國家發展會不會更好、食安確保，和豬農影響降到最低。周玉蔻好奇為何2012年反對時不講這種話？陳吉仲回「時空環境不一樣啊。」

周玉蔻說一路走來都在討論此問題，自己覺得很好笑，有點位置錯亂。陳吉仲接著說「兩黨雙標在不同位置上，這個大家都知道」。周玉蔻追問要不要道歉？陳吉仲指出，執政任何時候，包括自己全部要虛心檢討，時空環境就是不一樣，其中豬農部分絕對是自己要承擔，要顧好他們的收入，大部分民眾對長期重大食安議題，處理上自己一定會是「虛心接受批評」。

周玉蔻多次問要不要道歉？且對老百姓就是一個心情而已，執政黨大家就一起道歉有困難？陳吉仲始終不正面回答，僅強調自己的部分虛心接受，會指責也同意，重點是回到已經走到這樣的時候，怎麼共同面對解決。