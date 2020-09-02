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國民黨轟瘦肉精流入市場4大疑慮：看不到「食安陳時中」嚴格把關

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▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲豬肉深入國人飲食文化，開放瘦肉精美豬輸台預料將掀起極大爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。國民黨2日召開「豬肉產地標示非萬靈丹，攙偽製品防不勝防」記者會，國民黨表示，面對新冠肺炎衝擊，「防疫陳時中」超前佈署，但面對總統蔡英文突襲式的開放進口含瘦肉精美豬，看不到「食安陳時中」的嚴格把關，讓台灣食品安全及國人健康保障產生極大的風險與漏洞。

國民黨表示，雖然國人表態只吃台豬的意識明確，但蔡政府並未做好風險評估報告，也未提出妥適與完善的配套措施規劃，徒增民眾無意間食用到瘦肉精美豬的風險，蔡政府草率、輕忽國人健康的作為，完全沒有執政責任的擔當，令人相當遺憾。

國民黨記者會上陳列國人日常食用的豬肉鬆、豬肉乾、豬肉水餃、香腸、熱狗、培根、火腿、貢丸等豬肉品小吃希望讓全國民眾了解，國內豬肉再製品種類、販賣的管道也非常多，瘦肉精美豬管理上有難度，只是明確標示產地，根本無法解決問題，防不勝防的漏洞很多。

國民黨提出瘦肉精流入市場的4大疑慮：

1. 攙偽的瘦肉精豬肉製品，產地該如何標示？比例該如何呈現？國民黨表示，過去食安風暴都是因為價格成本低廉，混充後口感吃不出來，若有心人士刻意將台灣豬肉與含萊克多巴胺的進口豬肉混在一起製作加工品，例如水餃肉餡混進口豬肉五分之一或三分之一，產品標示上該如何標示？

2. 僅標示原產地，民眾不易辨別是否含萊克多巴胺？國民黨表示，台灣原本就已開放美國不含瘦肉精的肉品進口，即便明確標示原產地，消費者也無法判斷肉品到底是否含有瘦肉精，根本是將判斷是否含瘦肉精的風險轉嫁到消費者身上，推卸政府應該負起的把關責任。

3. 稽查的技術能否確實分辨攙偽豬肉製品的產地來源與摻雜比例？國民黨指出，若廠商或店家標示肉品產地不實，政府的採驗技術能否查驗出確實的產地肉品或摻雜比例？若無法做到，如何防範廠商或店家虛偽不實的產地標示？

4. 稽查的人力是否充裕？國民黨表示，國內豬肉加工製品的種類繁多，豬肉產品的販售管道也多，包括夜市、傳統市場、攤販小吃等，政府是否充裕的稽查採驗人員？若沒有，如何能確保產地標示的正確性？

國民黨強調，主管機關的農委會、衛福部不斷聲稱，國人吃到進口瘦肉精美豬的機率微乎其微，且瘦肉精要食用一定的高數量後才會超標，要國人不用擔心，但標示產地並非杜絕黑心食品的萬靈丹，必須有落實稽核的完整配套措施，但以目前的稽核人力、技術與量能來看，根本不足以應付國內眾多夜市、小吃攤的稽查工作，從源頭開放含瘦肉精美豬進口就是錯誤的政策。

▼國民黨「豬肉產地標示非萬靈丹，攙偽製品防不勝防」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼國民黨「豬肉產地標示非萬靈丹，攙偽製品防不勝防」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼國民黨「豬肉產地標示非萬靈丹，攙偽製品防不勝防」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

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