各大外媒搶報「風箏纏3歲女童高捲上天」！外國網友驚呼：上帝保佑

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記者吳美依／綜合外電報導

新竹南寮風箏節30日發生「風箏吃人」事件，一名3歲女童慘遭風箏捲上天，在空中狂甩30多秒，幸好最後在工作人員的操控與現場民眾熱心協助下成功獲救，僅受輕傷。此事件不僅在國內引發熱議，也吸引各大外媒關注。

▲美國CNN（上）與《紐約時報》（下）報導風箏事件。（圖／翻攝CNN、nytimes）



美國媒體方面，CNN、CBS、《紐約時報》與《福斯新聞》報導指出，台灣一名3歲女童在慶典上被風箏尾段纏住，並因強風而遭甩到空中，幸好最好平安無事。

▲英國《衛報》、《太陽報》也爭相報導。（圖／翻攝theguardian、thesun）



英國《衛報》、《路透社》寫道，事件發生在台灣西北部的新竹市，風箏協會秘書長鄭可方（Chen Ko-fang）表示，風箏的用途是從空中撒下棒棒糖，升空以前，地面上的孩童通常都需保持一定距離，但主辦單位沒有料到突然颳起大風，事發後立刻停止所有現場活動，新竹市長林智堅（Lin Chih-chien）也公開道歉並承諾深入調查。

英國《太陽報》、《每日郵報》分別以「可怕升空」與「恐怖時刻」來形容這起事件。網友們留言表示，「父母上哪去了？」、「圓滿結束真是太好了，上帝保佑」、「她到底是怎麼纏上去的？」、「我很難只靠影像相信，真是個怪異的故事，讓我懷疑是否是真的」、「如果這是我的孩子，我會把她改名叫Lucky」、「這是個可以告訴她孫子的故事」。也有人調侃，「史上最棒的旅程」、「這對於大人來說很可怕，但小孩可能覺得超級好玩，還問媽媽能不能再來一次」。

▲《澳洲廣播公司》（ABC）的報導。（圖／翻攝ABC）

日本媒體報導，引發網友熱議，「應該不只10公尺吧，看起來都超過30公尺了」、「只有我聯想到假面忍者赤影嗎，不過好險最後沒事」、「根本就是空中盪鞦韆，完全被甩來甩去。好險地面上的人成功把小妹妹拉下來」、「是因為新冠疫情已經緩和了嗎（才會舉辦大型活動），希望以後務必多注意，以免再度發生事故。」

一名相當了解台灣的日本網友說，「新竹是那個比桃園機場還要再往南的地方嗎？那裡早期就因為風很大被稱作『風城』，好險小妹妹沒事。」

另外，《澳洲廣播公司》（ABC）、加拿大《環球新聞》（Global News）、《法新社》（AFP）等外媒也爭相報導這起事件，「風箏吃人」的影片持續在推特上瘋傳。

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