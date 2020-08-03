比利時工程師「本土案例曝光有壓力」？　莊人祥：不會隱瞞

記者黃翊婷／綜合報導

確診新冠肺炎的比利時工程師（案469），究竟是境外移入還是本土病例，目前仍有待釐清。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥面對媒體詢問，他強調如果是本土案例就會列入，不會有「壓力」，更不會隱瞞，況且現在就是以本土感染的方式在進行疫調。

▲莊人祥強調不會隱瞞確診案例。（圖／記者宋良義攝）

這名比利時工程師年約20多歲，今年5月3日來台工作，從入境到確診已經在台86天，直到7月29日返國前自費到院採檢，才發現異狀。經過檢測，案469的核酸檢測（PCR）為弱陽性，抗體IgG則呈強烈陽性，代表他的感染時間較早，目前正在隔離治療當中。

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由於案469至今沒有出現任何染疫的症狀，外界擔憂台灣100多天沒有本土病例是否會「破功」。莊人祥2日回應，目前初步調查，案469在3月第二週曾出現嗅覺、味覺喪失，但5月初入境時已無症狀，因此是否為境外感染，感染源又在何處，仍尚待釐清。

▲案469曾前往台中兩間酒吧，全程未戴口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

至於有人質疑是否會有本土案例的曝光壓力，根據《台灣醒報》報導，莊人祥強調，現階段就是以本土感染的方式在進行疫調，如果真的是本土案例就會列入，不會有壓力，也不會隱瞞。

而在最新的疫調進度中，案469的接觸者增至310人，所有人已全數採檢，目前確認109人核酸檢測（PCR）呈陰性，還有201人檢驗中。莊人祥解釋，彰化衛生局匡列接觸者為371人，與中央公布的人數有落差，是因為地方還在積極擴大疫調、採檢，對外公布數字可能比較多，最後才把數據輸入到資料庫，所以指揮中心的數字會比地方少一些。