比利時工程師曾喪失味覺　接觸者增至310人「疫調比照本土病例」

記者柯沛辰／綜合報導

一名比利時工程師1日確診新冠肺炎，但感染源不明，尚待釐清。中央流行疫情指揮中心2日下午公布最新疫調進度，指個案接觸者增至310人，已全數採檢，目前確認109人核酸檢測（PCR）呈陰性，還有201人檢驗中。

這名比利時工程師（案469）年約20多歲，今年5月3日來台工作，從入境到確診已經在台86天，直到7月29日返國前自費到院採檢，才發現異狀。經檢測，案469核酸檢測（PCR）為弱陽性，抗體IgG則呈強烈陽性，代表感染時間較早，目前隔離治療中。

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）

指揮中心謹慎以對，比照本土病例進行疫調，對所有接觸者檢驗PCR，也將檢驗抗體，以釐清案469是本土病例還是境外移入。截至2日傍晚5點，確定接觸者增至310人，全數採檢完畢，已知109人PCＲ陰性，201人檢驗中，至於抗體檢測3日才會正式開始。

由於案469迄今沒有症狀，外界擔憂台灣100多天沒有本土病例是否「破功」？發言人莊人祥2日回應，目前初步調查，個案3月第二周曾出現嗅覺、味覺喪失，直到5月初入境時已無症狀，因此是否為境外感染，感染源又在何處？仍尚待釐清。

至於彰化衛生局匡列接觸者371人，與中央公布的310人有落差。莊人祥解釋，地方衛生局還在積極擴大疫調、採檢，對外公布數字可能較多，但最後才把數據輸入到資料庫，所以指揮中心的數字會比地方少一些。

▲比利時工程師染疫，彰化縣衛生局匡列371人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►Kiehl’s「零負評淡斑精華」大容量6400元→3650元