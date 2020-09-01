花蓮膠筏遭浪襲翻覆！2船員依附膠筏漂流　海巡偕漁民救上岸

▲2名船員依附膠筏漂流險像環生，等待救援。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮北濱公園岸際1日下午一艘膠筏遭浪襲翻覆，船上含船長計3名船員在海上漂流險象環生，海巡單位監視海域發現趕往救援時，其中一名船員已自行游回岸邊，另船長及一名船員經海巡人員及附近漁民合力救起，3名船員經送醫幸無受傷。

▲▼海巡救生艇及附近漁船協助救援。

海巡署東部分署第一二岸巡隊南濱安檢所守望人員1日下午5點時許，實施監控海面時，發現花蓮北濱公園岸際一帶有膠筏「關0號」船上有3名船員，因湧浪過大，船體耐浪性較差，致漁船翻覆漂流；同時海巡署第九巡防區指揮部118服務電話也接獲民眾報案，經派遣線上海巡艇及巡邏組趕赴現場，並通報花蓮縣消防局會同救援；抵達現場後其船上1名船員已自行游回岸上，餘船長及另1名船員依附膠筏等待救援。

救援人員已備妥30P救生艇，抵達現場評估現場無安全顧慮，立即下水實施將其中一名船員順利拖帶上岸，同時協調花蓮漁港港內另2艘漁船合力成功將吳姓船長救上漁船，3名船員均未受傷並安全上岸。

第一二岸巡隊表示，因梅莎颱風外圍環流影響，花蓮地區週邊海域皆有中大浪 情形，提醒出海作業船隻應多加注意航行安全，並提醒民眾若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，均可撥打海巡署118免費服務專線，將即刻提供援助。

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