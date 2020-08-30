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陸籍漁船疑遭撞翻覆！14名船員只找到2人　兩岸海巡聯手搶救

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▲▼艦隊分署發現翻覆陸籍漁船的工作小艇。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲艦隊分署發現翻覆陸籍漁船的工作小艇。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者陳豐德／新北報導

海巡署艦隊分署於30日上午7時許接獲通報，觀音西北方34浬處，有一艘大陸籍「閩晉漁05119」號漁船發出求救信號，並於附近發現救生筏，艦隊分署派遣臺北艦及其餘3艇前往搜救，到場時發現漁船已經翻覆，14名船員已有2名被友船救起，其餘12人至今仍失蹤當中。

艦隊分署表示，臺北艦在30日上午9點30分抵達通報海域搜尋，支援的淡水隊3572艇、新竹隊3580及3536艇隨後陸續抵達現場，國防部也出動直升機協尋，現場由臺北艦為指揮艦，依「搜救優選規劃系統」擴大搜尋失蹤船員；此外另有大陸籍閩晉漁系列等8艘漁船也在該海域協助搜尋失蹤船員。

經查，該翻覆漁船疑似遭賴比瑞亞籍貨輪碰撞，該輪以12節速度朝東北航行，臺北艦以無線電要求配合調查但均無回應。淡水隊3572艇於10時許發現1艘翻覆小艇，長約6至7米，研判是翻覆漁船的工作小艇，但未發現失蹤船員。

中國大陸「東海救116」則於下午 1時許抵達現場加入搜救，另「中國海監8001」、「中國海監8002」亦陸續加入搜救行列，截至30日下午5時為止，仍未尋獲12名失蹤船員，海巡署則持續調派1艦3艇擴大搜救中。

▲▼艦隊分署發現翻覆陸籍漁船的工作小艇。（圖／記者陳豐德翻攝）

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