攜手美化井仔腳　海巡協力淨化鹽田海堤

▲南部分署第11岸巡隊配合財團法人台灣美化協會，於台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦週邊社區及海堤清掃活動，共掃除上百公斤垃圾量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊8月29日下午配合財團法人台灣美化協會，於台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦週邊社區及海堤清掃活動，共掃除上百公斤垃圾量，冀望藉此展現守護海洋、美化鄰里的決心，讓在地居民及遊客能共享這一片美麗的鹽田景緻。

第11岸巡隊所屬永華守望哨，即位於井仔腳瓦盤鹽田內，為展現該隊守護海洋及服務鄉里的熱忱，第11岸巡隊主動派遣同仁協助此次海堤清掃及支援岸際戒護工作，台灣美化協會成員攜家帶眷，超過100位熱心成員，不畏烈日，沿著海堤岸際、社區週邊道路，撿拾著不屬於美麗鹽田的垃圾，再次讓鹽田及社區恢復動人景緻樣貌，此次清掃活動圓滿順利，更還原了海岸的美麗。

南部分署第11岸巡隊呼籲民眾，從事遊憩活動時，除注意自身安全外，更要記得別將垃圾留下，塑膠製品或人工廢棄物流入海洋，更會造成海洋生物誤食，甚至汙染海洋生態環境，後果不堪設想，民眾如有需要救助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線及廉政檢舉專線02-22399241，本隊將秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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