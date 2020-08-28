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5名香港青年「偷渡漂流東沙」　傳海巡署安置高雄

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▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲5名香港青年偷渡到台灣，傳被海巡署發現並安置在高雄。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

廣東海警23日發出公告指出，在南海水域截獲一艘快艇，拘捕12名偷渡客，被捕者包括涉嫌協助「我要攬炒」組織呼籲國際制裁中港而違反《港區國安法》的李宇軒。但是有媒體報導指出，其實在7月中、下旬左右，還有另一艘載有5位香港示威人士欲偷渡到台灣的船舶，中途因沒油料，漂流到東沙群島，被海巡署發現，傳出現在已經岸置在高雄。

根據《中國時報》報導，據知情人士透露，這5位港人被送到高雄安置，目前都已隔離結束。據了解，其中包括曾被指控暴動、襲警等4罪的24歲吳仲謙，他還曾被控「持有攻擊性武器或工具可作非法用途罪」，以及去年曾闖入香港立法會的21歲文家健，今年6月該案開庭，文家健就因沒出庭應訊，法庭祭出拘捕令。

▼東沙島空拍（圖／海洋國家公園管理處提供）

▲偷渡台灣的港青漂流到東沙島，被海巡署尋獲。（圖／海洋國家公園管理處提供）

報導指出，這5位港人偷渡來台，讓蔡政府頗為棘手，若收留形同「政治庇護」，也可能落入《香港國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的口實，但若將其遣返回港，又會讓他們馬上被捕，違背蔡政府「撐香港」的政治立場，因此對內下達「封口令」，要求消息禁止外流。

陸委會發言人邱垂正表示，港澳居民如果因為政治因素，向我政府請求援助，在港澳條例現行的法律架構價，已有處理機制，政府會依據人道原則及相關法規，妥適處理個案。但是對於高雄安置5偷渡港青稱「沒有這方面的資訊可以提供」。

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