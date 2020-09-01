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社群圈粉思維！「情感設定」和「互動交流」才是長久關鍵

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▲手機，社群媒體，網路，智慧手機。（圖／視覺中國CFP）

▲電商銷售到底要如何圈粉？（示意圖／視覺中國）

文／《電商人妻社群圈粉思維》

【與粉絲的感情需要長期培養】

互相交流、建立信任感，有效讓品牌不斷擴大

請繼續往下閱讀...

找到正確的目標族群和了解他們的行為之後，就要開始正式經營品牌和粉絲之間的「感情」。所謂的社群平台，最重要的就是人與人之間的互動來往，陌生人之間認識需要經過時間觀察和交流，才會逐漸建立起信任感，在社群上品牌或自媒體面對受眾之間亦然。

在電商銷售的時候，可以用商品頁面Landing Page的內容設計使消費者信服並購買，單次的說服過程也許能在短時間衝高這期間的銷售額，但就長期品牌經營來說，情感的設定和互動交流，才是品牌能長久走下去的關鍵之一

正確幫粉絲分類貼標

在初期建立品牌的時候，其實是幫品牌與鐵粉培養關係很重要的關鍵期，目前的電商品牌、零售業者都在強調「顧客關係管理」，社群上的顧客關係管理，決定了消費者是否能持續回訪，或產生自主口碑的效應。品牌創立初期，做粉絲分類相對容易，若是經營一段時間才回過頭來處理這部分，可能就需要花比較多力氣來分類過去互動過的受眾。

電商品牌也許可以透過會員制度來建立顧客關係管理的模式，但若是沒有會員制度、也無法收集粉絲資訊的部分自媒體經營者或品牌，該如何管理自己和受眾之間的關係與聯繫呢？

Facebook內建標籤系統

在Facebook粉絲專頁的收件匣區，有來自消費者或粉絲的私訊內容，從這裡可以替每個互動過的對象，打上自訂的客製化標籤（僅品牌擁有者看得到標籤分類）。透過建立不同的標籤，可以將互動過的對象加以分類，例如，有購買過的消費者、鐵粉、問題待解決的粉絲、已解決提問的對象，或按照個人特徵和職業，加強印象。

點入這些自訂的標籤後，會把所有過去相似的受眾分類為一組，這些對象都有共同的特徵，在有類似題材或相關產品的時候，就可以透過訊息推送給對方。目前也有很多品牌使用Chatbot去做粉絲分類的串接運用，對分類族群再行銷或有效降低行銷預算，都有相當程度的效益。

除了降低行銷可能投放到無用對象的情形，幫受眾做不同的分類，也是培養感情和提高品牌形象的方法之一。若每天都會收到非常多的訊息，已經記不得哪個受眾誰是誰，經過標籤的設定和過去的聊天記錄，也可快速銜接和喚醒與此人的互動記憶，更能讓品牌團隊面對粉絲的時候不要有聊天的落差感。

自媒體訂閱電子報

線上很多的自媒體經營者，如職涯發展、專業領域培養、知識或時事型創作者，通常不會針對每一個受眾做消費記錄或會員系統（多數時候沒有銷售的過程）。但可以分配部分的內容，來建立訂閱制的電子報模式。例如，輸入Email可觀看深度產業分析報告、懶人包、冷知識大全等，收集Email列表作為管理受眾的方法。

通訊軟體的官方帳號

品牌配上通訊軟體的官方帳號推送優惠或促銷內容，是這幾年加強行銷的模式之一。從Line@到突然興起的Telegram，不同的通訊軟體App運用，都是分眾行銷和重新分配行銷預算的方法。透過讓受眾加入通訊軟體的頻道，不僅可以多一個內容發布曝光的管道，也能針對粉絲需求做不同的頻道分類管理、查看數據等。

其中Telegram的台灣用戶比例雖然不及LINE多，不過，建立頻道提供訂閱是免費的功能，且內建頻道訂閱成長資料、粉絲地區比例、基本互動資料等，還可查閱近期推送的訊息內容觀看比例，對預算有限的品牌來說非常值得使用。

✦人妻圈粉心法

建立不同的通訊軟體頻道，也是降低單一平台風險的方式之一！

▲《電商人妻社群圈粉思維》。（圖／悅知文化提供）

★本文經悅知文化授權，摘自《電商人妻社群圈粉思維》。

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