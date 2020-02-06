　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「遠離事發起因、讓自己慢下來」　不被憤怒綁架的8種方法

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲女友,做家事,正妹,賢慧,料理,烘焙示意圖。（圖／CFP）

▲當你被憤怒綁架時，會選擇什麼方式讓自己遠離呢？（圖／CFP）

文／每種情緒都是天賦

你可能會說，理論上來說，這一切聽起來都很不錯，而且我對這個想法也抱持著開放的態度，但是當我真的陷入憤怒當中，被憤怒綁架時，又該怎麼辦？這裡有些確實可行的策略，能夠提供即時的幫助。看看哪些跟你有所共鳴，下次又發怒的時候可以試試看。

1. 脫離現況
當憤怒迅速加劇時，最快的解決方法是走開，然後說：「我需要冷靜一下，我們等一下再談。﹂讓自己有時間重新定位，你就能夠度過「杏仁核時刻」，重新跟平靜的皮質接合，然後回到駕駛人的位置。你可以規畫想說的話，然後盡力找到這個問題的解決方法。請注意，如果你的語氣充滿了鄙視，那你可能會一無所獲。你說話的方式跟內容一樣重要。

請繼續往下閱讀...

2. 讓自己慢下來
美國心理學家約翰．雷斯金發展出一套能減緩憤怒的策略。
要是你把憤怒比喻成汽車車速，時速三十五英里是代表你很煩躁，時速四十五英里代表你很惱怒，時速六十英里表示你很生氣，時速八十英里意指你非常憤怒。想像一下，你的腳踩下剎車，讓自己的反應慢下來。讓自己︵和你的憤怒程度︶從時速八十英里降到六十，再降到三十五。這樣的話，你不僅避免了可能的意外事故，甚至還創造了機會，能跟眼前的人有所連結，細讀他們的肢體語言，並且評估是不是值得花時間這麼憤怒。

3. 遠離事發起因
美國心理醫師麥可．拉維頓博士提供了一種有趣的方式，創造出讓你能夠回應的空間。選擇你在此時此刻的憤怒程度，一的憤怒程度最低，十最高。「我現在是六分，還是九分？」想像一下，把自己的憤怒放在標有這個數字的盒子裡，然後看著眼前的盒子。這有助於你意識到自己的感受，讓憤怒遠離觸發點，然後暫停一下。
現在，你可以決定要拿它怎麼辦。你已經給了自己喘息的空間，現在有更多的自由能夠選擇下一步要怎麼做。

4. 鍛鍊身體
去跑步、散步、隨音樂起舞，有時候在房間裡大吼大叫也滿有幫助的。這樣做的目的，是要去除你身體系統裡的腎上腺素，並且在你耗盡力氣之前，把情緒的能量燃燒殆盡。然後你就可以恢復平靜，繼續前進。

5. 調整呼吸
祖母說的對，深呼吸有助於找回自我。透過想要保持平靜的動機，就算你的思緒紛亂，你也可以引導自己重新呼吸。你可以想像自己在海邊，每次浪打在岸上，就呼吸一次。或嘗試另一種鼻孔呼吸法，又稱為「鼻孔交替呼吸法」，據說可以讓大腦的兩半部維持平衡。這樣的話，你就能夠防止憤怒的火花燃燒成火焰。

6. 融入人群
不管是跟好朋友或是你信任的人，請抽出一點時間釋放你的感受。讓壓力鍋釋放一點壓力。重點是要感受到支持，同時看看自己是否有什麼新想法。你也可以在情緒日記裡表達感受。我們每個人心裡都有個明智的自己，冷靜且清楚一切。跟自己的這個部分連結起來，再回答「你會跟陷入同樣情況的好友說什麼呢？」這個問題，你比自己知道的還要更有智慧。

7. 感受它、隨它去
憤怒反映在你身體的什麼地方？是頭痛、胃部打結、心跳加速，還是臉部發燙？與其試著除掉它，不如與它共處，就像你正在照顧受傷的孩子一樣。與其嘗試用大腦分析，不如把注意力放在身體的感覺上。你在觀察感覺，而不是被困在其中。你很快就會發現憤怒失去力量，最後慢慢消散。

8. 把憤怒視為過眼雲煙
跟心情相比，情緒只會維持幾秒鐘的時間。是我們的思維助長、擴大了它，讓它持續存在。把你的憤怒看作烏雲，可能在你身上蒙上了一層陰影，但也正與你擦身而過。憤怒不是你，也定義不了你。

▲每種情緒都是天賦。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《每種情緒都是天賦》。

ET快訊
防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」
返台包機收容檢疫所救護車送醫　指揮中心證實1人發燒、1人咳嗽
首例女台商出院「手寫信曝光」：在台灣其實很幸福！
台灣再確認2例武漢肺炎！確診來到13例
LIVE／鑽石公主號1台人確診！我禁國際郵輪靠港　指揮中心記
今日第2人！北部檢疫所女台商「持續咳嗽」緊急送醫…救護員全身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農曆新年「8大禁忌」快筆記！不能早上洗澡、紅包不能是單數

感謝傷害你的人！謝謝你那麼忙　還親自來傷害我

單身又怎樣？就算單身一輩子　也能過得比你好

該拒絕時就拒絕！別把生活過成一部「大型妥協劇」

這就是人生！你不必勉強自己　和所有人都合得來

快訊／防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首例女台商7分鐘錄音親曝「警覺關鍵」　狂讚：防疫團隊真的很了不起

寶瓶星號上千台人「明日將靠岸」　陳時中：會盡量讓他們回來

買口罩直擊！文山區排隊最擁擠藥局在這裡　警到場維持秩序

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

快訊／防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首例女台商7分鐘錄音親曝「警覺關鍵」　狂讚：防疫團隊真的很了不起

寶瓶星號上千台人「明日將靠岸」　陳時中：會盡量讓他們回來

買口罩直擊！文山區排隊最擁擠藥局在這裡　警到場維持秩序

109年國中會考範圍公布了！　國文第6冊考1至7課、英文考1200單字

讓醫護全心投入防疫！　指揮官陳時中宣布「今年醫院評鑑暫停」

返台包機收容檢疫所救護車送醫　指揮中心證實1人發燒、1人咳嗽

第一批包機有「數十名陸配」　陸委會：本來就有登記要返台

搶領口罩號碼牌鬥毆！　陳時中給「口罩實名制系統」打85分

2200人求旁聽澤尻英龍華被判刑！　15年前就吸毒「最後刑期出爐」：沒打算回演藝圈

道奇3方交易讓天使賺到　爽補重砲外野、先發投手

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」

HBL／戰鬥鴨球風轉型　東山用防守闖8強

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

【奧斯塔羅】另一半在你心中的重要程度　連朋友都罵你見色忘友

指血友病童不在救援會掌握　徐正文：已提供405人名單給海基會

快訊／有毒氣體外洩！　印度工廠作業中傳意外釀7死「含3兒童」

徐巧芯：國民黨改革的起手式　不該是「讓傅崐萁恢復黨籍」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

直擊／北部檢疫所「1輛救護車駛出」直奔醫院

口罩實名制開賣　2招教查藥局剩多少

徐正文包機多3人！交大法律教授：可關7年

捷運男「留下噁白黏液」！她遞衛生紙後更怒了

台大教授估武漢肺炎高峰期：最多24萬人

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

情人節不戴套「孩子射手座」3千人邪笑

今日第2人！北部檢疫所女台商「持續咳嗽」緊急送醫

口罩實名制上路　「健保署網站塞爆」

光南發50萬片口罩　消保官：無防疫功能

更多熱門

相關新聞

你需要獨處了！情緒超載5警訊

你需要獨處了！情緒超載5警訊

曾經沒來由地發怒？家裡東西沒歸位就大抓狂？孩子吵鬧聲，像魔音穿腦般擊潰你的理性？另一半翹二郎腿讓你更怒？生活裡隨處可見激化情緒的大小地雷，這些跡象都顯示：你的心累了。這時你需要獨處，以釋放壓力、恢復冷靜。

幫女兒辦生日派對　爸綁架23名童

幫女兒辦生日派對　爸綁架23名童

把哭聲調成靜音　當一個大人吧

把哭聲調成靜音　當一個大人吧

你不必勉強自己　和所有人都合得來

你不必勉強自己　和所有人都合得來

勇敢拒絕！別把生活過成大型妥協劇

勇敢拒絕！別把生活過成大型妥協劇

關鍵字：

情緒憤怒綁架心情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

莉婭親上火線開戰：靠北！

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面