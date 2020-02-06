「遠離事發起因、讓自己慢下來」　不被憤怒綁架的8種方法

▲當你被憤怒綁架時，會選擇什麼方式讓自己遠離呢？（圖／CFP）



文／每種情緒都是天賦

你可能會說，理論上來說，這一切聽起來都很不錯，而且我對這個想法也抱持著開放的態度，但是當我真的陷入憤怒當中，被憤怒綁架時，又該怎麼辦？這裡有些確實可行的策略，能夠提供即時的幫助。看看哪些跟你有所共鳴，下次又發怒的時候可以試試看。

1. 脫離現況

當憤怒迅速加劇時，最快的解決方法是走開，然後說：「我需要冷靜一下，我們等一下再談。﹂讓自己有時間重新定位，你就能夠度過「杏仁核時刻」，重新跟平靜的皮質接合，然後回到駕駛人的位置。你可以規畫想說的話，然後盡力找到這個問題的解決方法。請注意，如果你的語氣充滿了鄙視，那你可能會一無所獲。你說話的方式跟內容一樣重要。

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2. 讓自己慢下來

美國心理學家約翰．雷斯金發展出一套能減緩憤怒的策略。

要是你把憤怒比喻成汽車車速，時速三十五英里是代表你很煩躁，時速四十五英里代表你很惱怒，時速六十英里表示你很生氣，時速八十英里意指你非常憤怒。想像一下，你的腳踩下剎車，讓自己的反應慢下來。讓自己︵和你的憤怒程度︶從時速八十英里降到六十，再降到三十五。這樣的話，你不僅避免了可能的意外事故，甚至還創造了機會，能跟眼前的人有所連結，細讀他們的肢體語言，並且評估是不是值得花時間這麼憤怒。

3. 遠離事發起因

美國心理醫師麥可．拉維頓博士提供了一種有趣的方式，創造出讓你能夠回應的空間。選擇你在此時此刻的憤怒程度，一的憤怒程度最低，十最高。「我現在是六分，還是九分？」想像一下，把自己的憤怒放在標有這個數字的盒子裡，然後看著眼前的盒子。這有助於你意識到自己的感受，讓憤怒遠離觸發點，然後暫停一下。

現在，你可以決定要拿它怎麼辦。你已經給了自己喘息的空間，現在有更多的自由能夠選擇下一步要怎麼做。

4. 鍛鍊身體

去跑步、散步、隨音樂起舞，有時候在房間裡大吼大叫也滿有幫助的。這樣做的目的，是要去除你身體系統裡的腎上腺素，並且在你耗盡力氣之前，把情緒的能量燃燒殆盡。然後你就可以恢復平靜，繼續前進。

5. 調整呼吸

祖母說的對，深呼吸有助於找回自我。透過想要保持平靜的動機，就算你的思緒紛亂，你也可以引導自己重新呼吸。你可以想像自己在海邊，每次浪打在岸上，就呼吸一次。或嘗試另一種鼻孔呼吸法，又稱為「鼻孔交替呼吸法」，據說可以讓大腦的兩半部維持平衡。這樣的話，你就能夠防止憤怒的火花燃燒成火焰。

6. 融入人群

不管是跟好朋友或是你信任的人，請抽出一點時間釋放你的感受。讓壓力鍋釋放一點壓力。重點是要感受到支持，同時看看自己是否有什麼新想法。你也可以在情緒日記裡表達感受。我們每個人心裡都有個明智的自己，冷靜且清楚一切。跟自己的這個部分連結起來，再回答「你會跟陷入同樣情況的好友說什麼呢？」這個問題，你比自己知道的還要更有智慧。

7. 感受它、隨它去

憤怒反映在你身體的什麼地方？是頭痛、胃部打結、心跳加速，還是臉部發燙？與其試著除掉它，不如與它共處，就像你正在照顧受傷的孩子一樣。與其嘗試用大腦分析，不如把注意力放在身體的感覺上。你在觀察感覺，而不是被困在其中。你很快就會發現憤怒失去力量，最後慢慢消散。

8. 把憤怒視為過眼雲煙

跟心情相比，情緒只會維持幾秒鐘的時間。是我們的思維助長、擴大了它，讓它持續存在。把你的憤怒看作烏雲，可能在你身上蒙上了一層陰影，但也正與你擦身而過。憤怒不是你，也定義不了你。

★本文經采實文化授權，摘自《每種情緒都是天賦》。