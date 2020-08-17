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【廣編】全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆

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▲▼全國電子,Digital City,品牌,複合店,基隆。（圖／全國電子提供）

▲全國電子Digital City首家品牌複合店於基隆開幕（左起：台灣札幌藥粧有限公司平野政廣總經理、國際百貨林筠總經理、勝霖藥品股份有限公司鄭振文董事長、立委蔡適應、基隆市長林右昌、全國電子林琦敏董事長、全國電子林政勳總經理）。

圖、文／全國電子提供

全國電子Digital City全台第19店基隆店、也是首家複合店，進駐基隆老字號「國際百貨」，並邀請知名日本藥粧品牌「札幌藥妝」及日系生活百元商店「Watts」專櫃品牌進駐，共同打造全台第一家結合新潮數位科技、流行生活百貨及專業家電銷售服務的3C複合式賣場。8/14由全國電子董事長林琦敏及總經理林政勳、國際百貨林筠總經理、勝霖藥品股份有限公司鄭振文董事長、劉志平總經理及台灣札幌藥粧有限公司平野政廣總經理共同揭開序幕。基隆市長林右昌到場致詞，立委蔡適應也到場慶賀開幕。

歡慶開幕，至8/18準備現省1.7萬元的LG 65型4K聯網LED液晶電視」（開幕特賣25,900元，限量3台，展示品出清）、「ASUS 14吋窄邊框輕薄筆電直逼對折」（開幕特賣6,999元，限量10台，55折）、直降萬元的HITACHI 直立式無線吸塵器（開幕特價9,900元，限量3台，展示品出清）、audio-technica耳麥32折特賣（開幕特價299元，限量5組，展示品出清）等。並且全館指定家電9折、買指定機型開學電腦送Vans潮背包，指定機型筆電免費升級加裝市價3,800元的960GB SSD。全館購物滿額還能參加抽家電、加贈滿額禮！全國電子Digital City第20店，8/15也於桃園區三民路二段正式開幕，Digital City品牌預計於年底前達成總店數25家的目標。

上述活動辦法與說明請洽全國電子全台門市或線上購物網站https://www.dcity.com.tw/，或撥0800-021-921免付費客服專線，或FB搜尋全國電子粉絲團。（商品及活動辦法若有誤，請以全國電子公告者為準）

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