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連內衣褲也能訂閱？　圈粉法則：靠「交情」打造忠實粉絲圈

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▲▼直播,正妹。（示意圖／CFP）

▲在網路世代想要圈粉，必須靠的是交情不是產品。（示意圖／CFP）

文／《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則》

【連內衣褲也能訂閱？粉絲獨享限量版】

有一家看上去不太像能夠開發粉絲的公司叫專屬內衣(MeUndies)。你看一下這家公司的網路商店，喜歡嗎？我很喜歡。

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管他三七二十一，我先穿一件內褲試試。超細莫代爾(MicroModal)布料非常柔軟、有彈性，設計也很漂亮，所以我又多買了幾件。後來我才知道他們提供訂閱服務。什麼？訂閱內衣褲的服務？

MeUndies 巧妙結合了出色的內衣褲設計和有效的網路技術，旨在發展與粉絲之間的關係。連內褲都可以科技化嗎？沒錯！這家公司的訂閱平台能使購買新內褲變成愉快的體驗。

我承認，我真的很期待每個月都在那兒挑一件新內褲。

訂閱者一開始可以選擇款式、尺寸和印花風格─ 經典、豔麗或新潮(我選新潮風格，每個月付十六美元。我很喜歡色彩鮮明的印花圖案。)然後，訂閱者可以隨時登入操作平台，瀏覽八到十種不同的印花選項。

只要點一下滑鼠，就能預訂想要的商品，而且每個月的出貨日都很固定。特別有趣的是，印花圖案會定期更新。有些圖案是限量版，所以你可能會搶不到貨。還有一些圖案只限訂閱的用戶購買，而且無法隨時購得。

我現在看看自己有哪些印花選項：玉米糖(花樣很配萬聖節的應景糖果)、熄燈後(暗夜中的幽靈)、太空戰士(星球和有關太空的圖案)、歡慶勝利(西洋棋的棋盤)、企鵝派對(黑白相間的企鵝，底色是粉紅色)，以及其他幾款有趣的印花圖案。

我決定這個月選企鵝派對系列的內衣褲。相信裕佳里看到之後一定會很興奮！她非常喜歡企鵝。我們幾年前一起去了南極洲，為的就是讓她到當地體驗和企鵝在一起的感受。

你可以看出我的想法有了轉變：幾十年來，只要我用舊了的內衣褲出現破洞或開始鬆垮，一想到需要買新的內衣褲就會心煩，但現在我變得很期待訂購下個月的新貨。

反觀很多公司都在忙著製造沒完沒了的產品廣告和社群媒體炒作。打九折！免運費！快速到貨、優質、新貨、划算！但數位化產生的混亂局面勢不可擋，這種做法意味著公司被迫專注在產品與服務，而不是更應該關注的人─有血有淚的顧客！

「我們創造的品牌宗旨是貼近人心、理解消費者的心聲，」MeUndies 創辦人暨董事長喬納森‧蕭克萊(Jonathan Shokrian)繼續說：「讓像家人一般的顧客對我們的品牌產生情感聯繫，因為歷年來的各種產品都缺乏這種情感。」

像Instagram 這樣的社群媒體平台，對MeUndies 的銷售成長有莫大功勞。在我寫作的此時，「@MeUndies」帳號在Instagram 已經有三十四萬名粉絲追蹤。MeUndies 有一個很有趣的特色，就是男女都可以買到同款印花的商品。消費者能穿上相配的情侶裝，或把同一套印花系列的內衣褲當作有趣的禮物送給朋友。這家公司也經常在Instagram 展示粉絲穿情侶裝的合照。

許多從事網路商務的人表示，他們無法開發潛在粉絲，因為沒有機會與人互動。不過，透過網路訂閱的方式銷售內衣褲、只限訂閱用戶才能買得到的樣式、推出情侶版內衣褲，以及讓熱烈支持的粉絲有機會在社群網路欣賞、展示喜愛的內衣褲，這些看起來很難執行的業務都是開發粉絲的妙招！讓顧客有機會參與品牌向世界亮相的過程，顧客就更容易在體驗時投入情感。

「雖然我們銷售的產品是內衣褲，公司的基本理念卻遠遠超越產品本身，」蕭克萊說，「我們鼓勵人們活出自信，這才是我們支持的重要價值觀和生活態度。」

我十分認同。身為MeUndies 的死忠粉絲，我認為MeUndies 和那家虛擬主機公司有很大的差別，因為MeUndies 讓我覺得備受關注。有時候，我甚至覺得他們為了想出更了解我的新方法而熬夜。他們近期的品牌宣言也深得我心：「九百萬個散發自信光采的屁股！」

要在粉絲影響力甚大的世界中取得成功，就必須相信：與顧客建立的交情比將產品或服務賣給他們更重要。有意義的人際關係是打造忠實粉絲圈的基本要素，各式各樣的公司都創造得出來，包含從來沒有親自見過顧客、或與顧客通過電話的公司。

▲《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則》。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則》。

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