　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政：台灣放寬美豬牛　美方樂於開啟高階年度經濟對話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨國際部主任、立委羅致政。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨國際部主任、立委羅致政。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

針對美方宣布新的高階年度經濟對話，民進黨國際部主任、立委羅致政1日表示，這將帶領台美經貿、科技業進入新的合作階段；他認為，這是有鑒於台灣開啟美豬、牛，美方樂於開啟對話的很重要機會。

總統蔡英文上月28日宣告放寬美豬、牛進口，美國國務院亞太助卿史達偉隨即與經濟部長王美花於傳統基金會視訊對談；而史達偉甫也宣告美台將舉辦「經濟與商業對話」，將由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇主持。

對此，羅致政稍早受訪表示，這將帶領台美經貿、科技業進入新的合作階段，拉近雙邊關係，也會推動全球經濟連結，這是台美之間重大經濟發展。

 

羅致政指出，這次「經濟與商業對話」由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇主持，該官員僅次於國務卿，為國務院高級官員，這是落實台灣旅行法具體展現。

對於蔡英文宣布放寬美豬牛後，美方就有正面回應，羅致政則認為，這是有鑒於台灣開啟美豬、牛進入市場，美方也樂於開放，並開啟對話的很重要的機會。

另外，有關美國在台協會(AIT)也解密1982年兩則電報，內容指若中國使區域不安全，將增加對台軍售，以及對台「六項保證」細節。羅致政指出，這個時間點很清楚，當部分人士對美國承諾有所質疑，美國即公開說明對台軍售立場沒有改變，還以歷史文件支撐。

羅致政說，美國強調六項保證，提供台灣防禦性武器，建立在對岸對台灣的施壓上，顯現美國對台灣的承諾不只口頭，也是有官方氣度政府的立場。

 

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
LIVE／高雄少女66hrs驚魂！　分局長說明案情
快訊／囚禁高雄少女　羅姓保全被押送警局：我跟她道過歉了
尷尬！林佳龍、徐國勇西門町宣布交通大執法　路口2車秒追撞
快訊／台61線砂石車碰撞工程車！　1人當場身亡
疑媽媽孕期吃生魚片　女嬰剛出生即染李斯特菌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院新會期報到！　陳歐珀再度搶得頭香

僑委會台灣電視網路平台上線　ETtoday新聞雲、聲林之王隨選隨看

被拍「zzz...」點頭影片　吳斯懷反擊何志偉：不喝你紅色咖啡

羅致政：台灣放寬美豬牛　美方樂於開啟高階年度經濟對話

陳菊：我被監察院糾正了30次　但台北、新北的紀錄更多

轉任考試院秘書長　劉建忻「全力輔佐院長」：每個工作都是考驗

蔡英文：台美啟動新一輪「經濟商業對話」　強化經濟、國防合作

再也不怕搞丟三聯單！北市「線上繳學費系統」　簡單3步驟完成設定

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

柯文哲：民眾黨還未成熟　「你期望一年政黨多厲害？」　

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

立院新會期報到！　陳歐珀再度搶得頭香

僑委會台灣電視網路平台上線　ETtoday新聞雲、聲林之王隨選隨看

被拍「zzz...」點頭影片　吳斯懷反擊何志偉：不喝你紅色咖啡

羅致政：台灣放寬美豬牛　美方樂於開啟高階年度經濟對話

陳菊：我被監察院糾正了30次　但台北、新北的紀錄更多

轉任考試院秘書長　劉建忻「全力輔佐院長」：每個工作都是考驗

蔡英文：台美啟動新一輪「經濟商業對話」　強化經濟、國防合作

再也不怕搞丟三聯單！北市「線上繳學費系統」　簡單3步驟完成設定

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

柯文哲：民眾黨還未成熟　「你期望一年政黨多厲害？」　

花蓮遠雄海洋公園萬聖節活動9/5登場　骷髏人到處跑、每天1場鬼怪遊行

LIVE／高雄少女66hrs驚魂！3嫌押回警局　分局長出面說分明

未來「混用豬絞肉」都要標示！陳時中：標示不實最重罰400萬

李超「強化心理」歸功江國豪　球速升12公里盼追上旅美前輩

本尊面前「神模仿」炎亞綸！郭子乾20年模仿超過500人

盧男「帶手機逛街耍警察」　警追30隻監視器找到「關鍵天眼」

亞馬遜成大客戶！用賓士電動車送貨預計年底啟用

立院新會期報到！　陳歐珀再度搶得頭香

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

跳過第三階段試驗疫苗就上市　WHO：副作用將一發不可收拾

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

捷克參議長韋德齊喊「我是台灣人」

黃子哲呼籲陳時中遵守承諾　「立即下台」！

陳時中滿意度下滑23%！宅神曝「關鍵」

即／柯文哲探視館長　與主治醫師討論病情

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

捷克議長訪台被嗆要「付出代價」！民進黨回應了

陳玉珍攔截捷克參議員　備字卡表達拒絕瘦肉精美豬

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

陳柏惟聲援館長：子彈打是台灣的言論自由

快訊／捷克議長：很多歐盟領導人將訪問台灣

台北公車、捷運9/1起「開放攜寵物鳥搭乘」　以攜帶1件為限

全文／捷克參議長「我是一個台灣人」演說

若武統台灣「攻打台積電」沈富雄3點預言

吳斯懷在捷克議長演說被拍到閉目　他：北北zzz…

更多熱門

相關新聞

綠委三倍券捐贈　成功募得315萬

綠委三倍券捐贈　成功募得315萬

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多社福團體在募款上面臨困境，國際扶輪社3490地區日前發起振興三倍券捐贈活動，希望號召至少千名社友「讓愛加倍」。對此，國際扶輪社3490地區與民進黨立委羅致政27日上午共同召開記者會，3490地區總監陳向緯表示，扶輪社共成功募得315萬1700元，預計將捐助給新北市、基隆市、宜蘭縣與花蓮縣的18個社福團體。

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」

蕭美琴一週內赴美：壓力、責任無比沉重

蕭美琴一週內赴美：壓力、責任無比沉重

綠委開心吃早餐...接力國民黨沒守完的3天3夜

綠委開心吃早餐...接力國民黨沒守完的3天3夜

關鍵字：

羅致政

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女案　全台出動200警力

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面