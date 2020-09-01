羅致政：台灣放寬美豬牛　美方樂於開啟高階年度經濟對話

▲民進黨國際部主任、立委羅致政。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對美方宣布新的高階年度經濟對話，民進黨國際部主任、立委羅致政1日表示，這將帶領台美經貿、科技業進入新的合作階段；他認為，這是有鑒於台灣開啟美豬、牛，美方樂於開啟對話的很重要機會。

總統蔡英文上月28日宣告放寬美豬、牛進口，美國國務院亞太助卿史達偉隨即與經濟部長王美花於傳統基金會視訊對談；而史達偉甫也宣告美台將舉辦「經濟與商業對話」，將由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇主持。

對此，羅致政稍早受訪表示，這將帶領台美經貿、科技業進入新的合作階段，拉近雙邊關係，也會推動全球經濟連結，這是台美之間重大經濟發展。

羅致政指出，這次「經濟與商業對話」由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇主持，該官員僅次於國務卿，為國務院高級官員，這是落實台灣旅行法具體展現。

對於蔡英文宣布放寬美豬牛後，美方就有正面回應，羅致政則認為，這是有鑒於台灣開啟美豬、牛進入市場，美方也樂於開放，並開啟對話的很重要的機會。

另外，有關美國在台協會(AIT)也解密1982年兩則電報，內容指若中國使區域不安全，將增加對台軍售，以及對台「六項保證」細節。羅致政指出，這個時間點很清楚，當部分人士對美國承諾有所質疑，美國即公開說明對台軍售立場沒有改變，還以歷史文件支撐。

羅致政說，美國強調六項保證，提供台灣防禦性武器，建立在對岸對台灣的施壓上，顯現美國對台灣的承諾不只口頭，也是有官方氣度政府的立場。