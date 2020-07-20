蕭美琴一週內赴美：對美關係只許成功！壓力、責任無比沉重

▲台美國會議員聯誼會成立大會，駐美代表蕭美琴與AIT處長酈英傑皆與會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

駐美代表蕭美琴20日正式上任，第一個公開行程就回到「娘家」立法院，交接「台美國會議員聯誼會」會長一職，交給新任會長、民進黨立委羅致政。她也在會中透露，她一週內就會赴美就任，坦言對美關係只許成功，壓力跟責任是無比沉重的。

第十屆「台美國會議員聯誼會」由羅致政擔任會長，而國民黨立委陳以信、民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委劉世芳擔任副會長；上午舉行成立大會，會中邀請外交部次長徐斯儉、新任駐美代表蕭美琴、美國在台協會處長酈英傑，以及副處長谷立言出席。

蕭美琴上午於總統府完成宣誓就職，就趕往第一個公開行程，她在發表談話時表示，真的是百感交集，感覺像是回「娘家」，以前在經濟委員會有無數次的質詢，今天卻以不一樣的身份回到立法院，她要跟大家道別，將在一週內赴美就任。

▼駐美代表蕭美琴回到立法院與大家道別。（圖／記者李毓康攝）



蕭美琴說，現在國際情勢變化非常快，今天也是要來交接，自己是上一任聯誼會會長，現在由羅致政擔任會長，國會關係一直都是台美關係重要的一環，這些年來「台北法案」、「台灣旅行法」等都是支持台灣的力量。

蕭美琴也拜託聯誼會，未來美方如果有重要的貴賓到立法院，一定要用最大的熱忱來接待，這是聯誼會最重要的任務；她笑著說，過去18年來在立法院學習，在基層耕耘了解台灣不同面貌，讓她有更好的準備接下未來的責任跟重任。

蕭美琴說，駐美代表跟立委最大的不同在於，立委經營選區是個人的成敗，但對美關係，是只許成功的，壓力跟責任無比沉重，但今天有大家支持後盾，她會全力以赴。

▼台美國會議員聯誼會成立大會，駐美代表蕭美琴將會長的職務，交接給立委羅致政。（圖／記者李毓康攝）

