台灣武器以原住民文化命名　羅致政：不應再以漢人英雄來命名

▲台灣的軍武是否該以原住民來命名，引發許多網友的討論。圖為海軍派里級巡防艦銘傳軍艦（ PFG-1112）。（圖／軍聞社提供）



記者林彥臣／綜合報導

有網友在PTT上提問以原住民替台灣的武器命名，引發許多網友的熱議，紛紛表示以原住民文化命名「帥炸」、「質感大提升」。對此民進黨立委羅致政也在臉書上發文表示贊同，不應該再以漢人的民族英雄或中國地名替武器命名。

原PO在PTT發文提到，台灣的軍武命名系統相當多樣，像是飛彈有「天弓」、「天劍」，潛艦有「海龍」、「海虎」，台灣是否也該取個原住民的軍武名稱來致敬原住民，像是「賽德克級潛艦」、「卑南級驅逐艦」、「西拉雅超音速中程飛彈」、「阿美多管火箭」等等，「如果用英文翻譯的話，感覺這些軍武看起來很威耶！

立委羅致政對這個議題在臉書上發文指出，現在國軍本土化，為什麼不考慮用原住民文化來幫軍武命名呢？「我非常贊同」，的確現在不應再以中國地名原則或是漢人眼中的民族英雄來命名，應該要增加原住民的名稱。

▲AH-64E阿帕契攻擊直升機就是取名字驍勇善戰的北美原住民阿帕契族。（圖／記者李毓康攝）



羅致政提到，像美軍用北美原住民命名，例如AH-64阿帕契直升機、OH-58奇奧瓦偵察直升機，就是用來紀念北美原住民阿帕契族跟奇奧瓦族，聽起來就是驍勇善戰

羅致政說，所以如果我們把軍武取名為「噶瑪蘭級驅逐艦」、「達悟級巡洋艦」、「撒奇萊雅潛艦」、「賽德克重型主戰坦克」、「布農防空方陣快炮」、「排灣三型飛彈」有沒有感覺氣勢都提升了？

羅致政強調，而且現在有那麼多原住民的優秀青年壯年在國軍服役，國防部與原住民一起決定命名，也可以讓原住民官兵心中有更多的榮譽感，這樣不是很好嗎？

▲立委羅致政對於使用原住民語替武器命名表示贊同。（圖／記者屠惠剛攝）



網友在對羅致政的發文留言表示，「羅委員！請您趕緊整理資訊，提案吧！」、「可以瞭解原住民的意向，基本上個人感覺很可以」、「非常支持，山岳也可，例如奇萊艦聽起來就爆強」、「原民命名聽起來都好武勇，非常贊成」、「賽德克重型主戰坦克一聽就好帥！」、「百岳名稱也可以啊，玉山級驅逐艦，北大武重型坦克，大壩尖級快艇，雪北級潛艦，石門方陣快砲，塔芬自走砲，太魯閣主動陣列雷達，百岳才是原住民崇拜的台灣山神！」。

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