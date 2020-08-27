民進黨立委響應三倍券捐贈活動　成功募得315萬元捐助社福團體

▲民進黨立委羅致政、蔡適應、張宏陸召開「扶輪回饋，讓愛加倍，振興三倍券捐贈」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多社福團體在募款上面臨困境，國際扶輪社3490地區日前發起振興三倍券捐贈活動，希望號召至少千名社友「讓愛加倍」。對此，國際扶輪社3490地區與民進黨立委羅致政27日上午共同召開記者會，3490地區總監陳向緯表示，扶輪社共成功募得315萬1700元，預計將捐助給新北市、基隆市、宜蘭縣與花蓮縣的18個社福團體。

國際扶輪社3490地區日前發起募集捐贈「三倍券」活動，呼籲扶輪社友及社會各界展現愛心，將有限資源創造最大效益，盼藉此發揮拋磚引玉之效果，結合眾人愛心為社福團體注入暖流。民進黨立委羅致政、蔡適應、張宏陸27日上午於立法院召開記者會，正式宣布募集活動成功達成。

▲國際扶輪社3490地區總監陳向緯。（圖／記者屠惠剛攝）



陳向緯表示，國際扶輪社在今年6月發現社福團體募款上的困難，配合政府推行正興三倍券，因此3490地區在6月11日就召開記者會，呼籲社友及國人捐出三倍券做愛心，經過7月15日至8月15日一個月的時間，3490地區一共成功募集了315萬1700元，後續將捐助給新北市、基隆市、宜蘭縣與花蓮縣的18個社福團體，很高興可以辦到這件事情，也呼籲國人繼續響應捐獻活動。

內政部主任秘書陳茂春指出，國際扶輪社創立至今已有114年的歷史，「超我」就是扶輪社一直以來的理念，多年來扶輪社友在出錢上也不餘遺力，只要有校園反毒、疾病防治、捐血救人、賑災復建等需要做愛心的地方，可以看見扶輪社的影子，他代表政府表示感謝。

衛福部主任秘書田基武也說，疫情衝擊對社福團體的影響很大，衛福部在今年4月公布的補償紓困辦法中，對於社福機構的基本開銷、房租費用與停業損失都有給予補助，在50多件的受理案件中已核定25件，不過還是有很多工作需要政府與民間攜手合作。

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



羅致政表示，沒想到當初設定的300萬目標，在這麼短的時間就可以達成，期間至少有1000位扶輪人參與活動，也是自政府發放三倍券以來最大的捐贈活動，從金額與人數來看都是最大，希望這次的活動只是拋磚引玉，讓更多團體、企業、個人也能夠參加捐贈活動。

蔡適應指出，這段期間以來許多社福團體面臨募款壓力，感謝扶輪社願意率先響應「讓愛加倍」，也希望受贈團體能夠繼續在各自的領域幫助更多需要幫助的人。張宏陸則說，社會上有很多人受到扶輪社的感召，主動將自己的三倍券捐助給各個社福團體，很感謝扶輪社發起次此的活動，替更多社福團體度過難關。

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