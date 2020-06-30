民進黨立委24小時輪班夜宿...接力國民黨團沒守完的「三天三夜」

▲民進黨團自29日下午6時開始在議場門口排班鎮守。（圖／取自林楚茵臉書）



記者林銘翰／台北報導

為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，國民黨立法院黨團28日突襲議場，29日上午遭民進黨團成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入，國民黨團佔領議場20小時正式落幕。為防止議場再遭到突襲，民進黨團30日上午6時發布甲級動員令，多位民進黨立委一早也在臉書貼出吃早餐的照片，民進黨立委林楚茵更笑說「國民黨沒守完的三天三夜，民進黨把時數補上」。

國民黨黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，黨團總召林為洲原聲稱要占領三天三夜，29日上午11時11分卻遭民進黨團以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入，最後僅維持20小時就散會。

為防止立法院議場再次遭到國民黨團突襲，民進黨團自29日下午6時開始在議場門口排班鎮守，30日上午6時更發布甲級動員令，確保能夠搶到排案權。民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，30日就要開始進行法案審查，民進黨團為取得優先遞案權，因此排班徹夜留守，防止國民黨團祭出「案海戰術」消耗大家時間，干擾議事進行。

▲民進黨團30日上午6時發布甲級動員令，於議場門口召開黨團會議。（圖／取自林楚茵臉書）



民進黨團30日上午6時發布甲級動員，並且直接在議場大門召開黨團大會，總統蔡英文更貼心送上早餐供黨籍立委「邊開會邊享用」。包括民進黨立委林楚茵、吳思瑤、張廖萬堅、郭國文等人皆在臉書張貼照片，林楚茵笑說「國民黨沒守完的三天三夜，民進黨把時數補上」。

吳思瑤表示，「一早6點的甲級動員，謝謝總統的貼心早餐」；張廖萬堅說，「天亮了⋯⋯議場門口外，6點甲動。沒有冷氣，電風扇防蚊液，醒來沈睡都是因為呼聲」；郭國文則說，「透早6點和同仁們，已經醒來邊吃早餐邊開會，今日甲級動員啟動備戰」。

民進黨立委莊瑞雄受訪時譴責，國民黨懶惰到連排隊都不排，「直接窗戶打開佔領主席台，有點野蠻」，若是按照議事規則來杯葛，大家自然會給予尊敬。

民進黨立委羅致政則表示，為了預防國民黨團採取同樣的策略佔領主席台，因此民進黨團從昨天就在現場顧好議場，確保今天能夠順利地舉行第二次會議。羅致政也說，感謝總統蔡英文特別為黨團同仁準備了早餐，大家都很感動，會將總統的心意放在心裡，共同為台灣努力。

民進黨團提請立法院於6月29日至7月22日召開臨時會，處理前瞻二期預算、農田水利法、國民法官法3件法律案，以及國家通訊傳播委員會、考試院、監察院3項人事同意權案，同時也將處理華航、護照正名公決案。

立法院29日下午正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權案部分，將於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

監察院人事同意權案部分，則將在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

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