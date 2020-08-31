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摔角冠軍迎娶甜美千金！500賓客突收「偷情鹹濕片」驚見新娘是主角

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▲▼婚禮,結婚,新娘,新人（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲俄羅斯摔角冠軍迎娶富家千金，未料卻在婚禮上得知新婚妻子的意外醜聞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／編譯

俄羅斯摔角世界冠軍佐貝克（Zorbek Sidkov）甜蜜迎娶富家千金麥迪娜（Madina Pliyeva），500名賓客齊聚祝賀，卻突然收到手機簡訊，內容指控麥迪娜是某位60多歲億萬富翁的情婦，也曾從事伴遊女郎的工作，同時附上新娘過去曾經拍攝的鹹濕影片。

多達500名賓客前往北高加索地區，參加這一場傳統奧塞提亞（Ossetia）婚禮，祝賀禮物價值超過8萬英鎊（大約新台幣313萬元）。但是，典禮順利進行到第二天，他們的手機卻一個接著一個嗡嗡作響，透過群組簡訊收到新娘的猥褻影片與暴露相片。

24歲的佐貝克怒不可遏，抓著妻子的頭髮逼問答案，立刻取消婚禮，留下麥迪娜坐在地板上哭泣。他對於妻子的醜聞感到非常詫異，已經被朋友帶往郊外山區「清醒一下，不要魯莽行事」。新娘的父親當場心臟病發，新娘本人也被親友送往醫院。

根據一名消息人士，富翁的正宮在丈夫手機裡發現這些私密內容，非常憤怒，策畫要在第三者的婚禮上寄出這些資料。一名年長的男性賓客認為，佐貝克在眾人面前羞辱妻子、取消婚禮「是為了挽救他的尊嚴……也許在不那麼激烈的情況之下，反應不會那麼極端」。

24歲的佐貝克2018年、2019年曾獲世界冠軍，原本要代表俄羅斯參加2020年奧運，但賽事因新冠肺炎疫情延期。

新娘的友人強烈反駁指控，並指出佐貝克4月底才認識麥迪娜，不了解妻子的過去。她提到，麥迪娜「曾經愛上一名已婚男人，一些朋友也知情，但那是3年前的事了」，外流的影片也是3年所拍攝。

《太陽報》報導，這名億萬富翁名列《富比士》的俄羅斯富豪排行榜，目前也沒有對此回應。但有消息指出，在這場悲劇婚禮之後，他向麥迪娜提供了一間莫斯科豪華公寓暫時棲身、避避風頭。

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