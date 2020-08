摔角冠軍迎娶甜美千金！500賓客突收「偷情鹹濕片」驚見新娘是主角

▲俄羅斯摔角冠軍迎娶富家千金,未料卻在婚禮上得知新婚妻子的意外醜聞。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者吳美依/編譯

俄羅斯摔角世界冠軍佐貝克(Zorbek Sidkov)甜蜜迎娶富家千金麥迪娜(Madina Pliyeva),500名賓客齊聚祝賀,卻突然收到手機簡訊,內容指控麥迪娜是某位60多歲億萬富翁的情婦,也曾從事伴遊女郎的工作,同時附上新娘過去曾經拍攝的鹹濕影片。

多達500名賓客前往北高加索地區,參加這一場傳統奧塞提亞(Ossetia)婚禮,祝賀禮物價值超過8萬英鎊(大約新台幣313萬元)。但是,典禮順利進行到第二天,他們的手機卻一個接著一個嗡嗡作響,透過群組簡訊收到新娘的猥褻影片與暴露相片。

24歲的佐貝克怒不可遏,抓著妻子的頭髮逼問答案,立刻取消婚禮,留下麥迪娜坐在地板上哭泣。他對於妻子的醜聞感到非常詫異,已經被朋友帶往郊外山區「清醒一下,不要魯莽行事」。新娘的父親當場心臟病發,新娘本人也被親友送往醫院。

Russian wrestler cancels wedding party after guests sent group text claiming bride is an ESCORT having an affair https://t.co/1dOJHYlq7s