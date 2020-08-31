黎巴嫩新總理上任！接手「大爆炸＋經濟崩潰」難題　馬克宏是推手

▲黎巴嫩駐德國大使阿迪布（Mustapha Adib）可望獲任命為新任總理（圖／翻攝自Facebook／Mustapha Adib）

文／中央社貝魯特30日綜合外電報導

黎巴嫩駐德國大使阿迪布（Mustapha Adib）明天可望獲任命為新任總理，他已獲得主要黨派支持籌組新政府，待處理的棘手國政包括財務危機及首都貝魯特港區大爆炸後續等。48歲的阿迪布擁有法學及政治學博士學位，曾任前總理米卡提（Najib Mikati）的顧問，自2013年起在柏林持節。

由於政府在8月4日爆炸案中難辭其咎，群眾大規模抗議，前任總理狄亞布（Hassan Diab）領導的政府於8月10日總辭。

黎巴嫩於1943年擺脫法國託管，宣布獨立，當時境內各教派達成共識，總統須由天主教馬龍派教徒擔任，總理由遜尼派穆斯林（Sunni Muslim）擔任，國會議長由什葉派穆斯林（Shiite Muslim）擔任。

阿迪布今天獲得主流政界支持，包括領導遜尼派最大黨「未來運動」（Future Movement）的前總理哈里里（Saad al-Hariri）。天主教馬龍派及什葉派穆斯林也對任命阿迪布沒有異議。

因貝魯特港區倉庫儲存硝酸銨失當而引起的爆炸案造成約190人死亡，災損重創黎巴嫩。但早在爆炸案發生前，黎巴嫩就深陷經濟困境，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是國際舞台上較積極敦促黎巴嫩政治領袖著手應對危機的大國元首。

▲法國總統馬克宏在爆炸案後第一時間前往黎巴嫩出訪。（圖／路透社）



法國總統府一名消息人士透露，馬克宏上個週末透過電話聯繫幾名黎巴嫩政壇要角，對黎巴嫩政界正在進行的協商一清二楚。

上週，黎巴嫩領袖之間針對新任總理人選的協商陷入僵局。一名黎巴嫩高層消息人士說，在敲定由阿迪布擔任總理的協商中，馬克宏的角色不可或缺。

兩名黎巴嫩高階官員表示，馬克宏在過去48小時內與黎巴嫩領袖聯繫，敦促他們儘快同意新任總理人選。馬克宏這週將再度前往黎巴嫩，預計明晚抵達。馬克宏在貝魯特港區大爆炸發生之後數日就訪問當地，這次是他不到一個月內二度造訪。

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