德3.8萬人怒吼解封！手持「帝國旗」衝國會大廈　政治人物全怒了

▲德國柏林3.8萬示威者抗議新冠肺炎防疫措施，試圖衝入國會大廈。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

德國3.8萬示威者走上柏林街頭，抗議新冠肺炎（Covid-19）防疫措施，其中許多極右翼人士手持德意志帝國旗幟，衝破封鎖線，試圖進入國會大廈（Reichstag Building），最後遭警方驅離，但此舉已經引發各黨派政治人物與外界廣泛譴責。

綜合BBC、RT報導，示威者認為，防疫措施侵犯了德國憲法保障的基本權利與自由，要求當局加以廢除。雖然遊行活動大致和平，但許多參加者未能遵守防疫措施，導致警方下令驅逐。此外，極右翼、帝國主義運動（Reichsbürger）人士試圖衝進國會大廈時也與警方發生混戰，最後被辣椒水驅散。

Coronavirus conspiracy theorists protesting in Berlin broke through police barricades in front of the Reichstag today. That big flag you see is the flag of the German Reich. One of them can be heard shouting "Resistance! Resistance!" at the endpic.twitter.com/KRGI8GpRYP — Marcel Dirsus (@marceldirsus) August 29, 2020

警方表示，當天一共300人在多個地點被捕，其中200名極右翼示威者在布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近投擲石頭與瓶罐之後落網。他們提到，7名同仁值勤時受傷，也反駁了佈署人力過少的指控，稱警方無法「隨時隨地」出現。

▲德國許多政治人物譴責示威者。（圖／路透）



內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）譴責示威者濫用言論自由追求私人目標，「國會大廈是我們議會的領地，也是我們民主的象徵中心，麻煩製造者與極端主義者濫用它來達到自己的目的，無法容忍」。

總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）認為，如果民眾不滿防疫措施，可以公開抗議，但「當示威者把自己與民主的敵人和政治煽動者的馬車掛勾在一起，我的容忍就結束了」。

副總理兼財政部長蕭茲（Olaf Scholz）譴責右翼分子展示出帝國主義象徵，他所屬的社會民主黨也呼籲改善國會大廈附近維安。司法部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）已經下令全力對抗「攻擊者」，「我們必須展現出最大程度的一致性來自我防衛，對抗我們民主的敵人」。

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