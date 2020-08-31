面臨經濟脅迫也不妥協！　澳洲總理：面對北京保持「戒急行穩」

▲澳洲莫里森（Scott Morrison）表示，未來處理中國議題時，仍將保持「戒急行穩」的政策。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨31日專電

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲今後在處理中國議題上，仍將保持「戒急行穩」的政策，儘管面對經濟脅迫也絕不出賣國家主權和安全。

《澳洲金融評論報》今天刊登獨家專訪莫里森的報導。文中提到，莫里森強調中國與澳洲若能保持互惠關係，將可為中國帶來龐大利益；但目前兩國關係陷入谷底，莫里森指稱是中國政府近年改變行事作風所致。

報導指出，中國自今年5月起針對澳洲大麥開徵關稅，8月起又針對葡萄酒採取相同做法；對此，輿論視之為中國對澳洲採取報復行為，以回應澳洲稍早禁止華為參與5G網路基礎建設，以及訂立反外國干預法案等舉動。

報導又指出，澳洲近期向國際社會倡議要獨立調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情來源，是澳洲和中國關係惡化的主要原因之一。

但莫里森表示，若能夠回到當初的話，澳洲還是會一樣提出相同的倡議，而且也一樣不會事先向中國打招呼。他強調，有關倡議受到145個國家支持，而且「連他們（中國）也簽署支持」。

莫里森提醒，即使面對外國的經濟脅迫，澳洲也不會改變自身立場，更不會出賣國家主權和安全。他說，國家主權和安全「是不可以拿來和他人交換的，這是茲事體大的核心問題。」他並且說，這是澳洲的一貫政策。

莫里森指澳洲無意與中國衝突，他說，「我們只是保持穩定一貫的立場，並且完全公開清楚地指出我們的國家利益，我們期待（中國）也是如此。」

莫里森解釋，「有些人以為這只是為了澳洲單方面的利益，事實並非如此；大家之所以要保持貿易合作關係，是因為對雙方都有利。」莫里森還強調，我們（澳洲）樂見中國經濟發展，從來沒有試著要阻止它，也沒有要和任何勢力一起阻止它。

至於即將舉行的美國總統大選，莫里森認為，不論是川普或拜登勝出，都需要正視「印太地區交流的絕對優先性」，而且是經濟和軍事並重。莫里森讚揚美國國務卿蓬佩奧；莫里森指出，蓬佩奧將貿易和戰略議題合併考慮的做法，澳洲樂觀其成。

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