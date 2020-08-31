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擊退解放軍內幕曝！印度又爆邊境衝突　怒控中國發起「挑釁行動」

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▲印中邊境拉達克（Ladakh）的湖泊班公錯（Pangong Tso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印中邊境拉達克（Ladakh）的湖泊班公錯（Pangong Tso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印、中兩國自從4月起在拉達克（Ladakh）東部陸續發生邊境衝突。印度軍方31日發表聲明，抨擊中國在高原湖泊「班公錯」（Pangong Tso）附近試圖改變現狀、擴大邊境爭端的最新舉措，幸好印度軍隊先發制人，成功阻止上述企圖。

綜合《印度斯坦時報》、《印度電視台》報導，印度軍方表示，解放軍29日至30日晚間在班公錯南岸進行「挑釁軍事行動」，士兵試圖跨越實際控制線（Line of Actual Control）進入印度領土，但印度軍方得知消息以後，先發制人，採取行動，阻止解放軍。

發言人阿南德上校（Aman Anand）說，此舉違反「在拉達克東部持續對峙期間，軍事與外交接觸中達成的共識」。他強調，「印度軍隊致力於透過對話維護安寧與和平，但也同樣決心保護領土完整性」。據悉，雙方旅級指揮官在附近村莊楚舒勒（Chushul）舉行旗幟會談（Flag Meeting），試圖解決問題。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印中今年爆發多次邊境衝突。圖為印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

印中軍隊過去4個月來在拉達克東部多個地點僵持不下，甚至發生死傷衝突，儘管之後舉行多次會談並達成一些協議，但雙方都拒絕撤退。

據悉，在這次衝突的2天前，中國國防部向印度表示，新德里應該關注兩國關係的「大局」，共同合作，採取具體行動，把關係帶回「正常發展的常軌」。但印方也明確回應，唯有透過雙方同意的互惠行動才能實現此目標，而北京應該完全撤離拉達克東部，並降低當地駐軍等級。

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