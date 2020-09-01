　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍E-2C「鷹眼」空中預警機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍E-2C「鷹眼」空中預警機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美軍E-2C「鷹眼」空中預警機8月31日下午在維吉尼亞州墜毀，所幸機上4人及時跳傘逃生，也沒有造成地面人員傷亡。

根據《海軍時報》（Navy Times）報導，美國「大西洋海軍航空部隊」（Naval Air Force Atlantic）發言人克雷格（Jennifer Cragg）在聲明中指出，這架預警機8月31日在進行訓練飛行時，不慎在下午4時05分左右於維吉尼亞州瓦勒普斯島（Wallops Island）附近墜毀，所幸2名飛行員與2名機組人員皆及時跳傘逃生，也沒有造成地面人員與建物損毀。

近期美軍意外頻傳，一架UH-60黑鷹直升機才在8月27日晚上進行例行訓練時，不幸墜毀在聖克利門蒂島 （San Clemente Island），造成2名士兵死亡、3名士兵受傷。

►美軍「UH-60黑鷹直升機」訓練墜毀！釀2死3傷

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
美軍機又出事！　E-2C「鷹眼」空中預警機墜毀
母女騎車雙載撞飛！媽媽頭部重創亡…2歲女兒骨折
31歲羅嫌靠媽擁「千萬獨棟豪宅」！月拿3萬租金
少女回高雄了！　還原遭密室控制過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

南海局勢緊張　陸官媒總編：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

3導彈「擊沉艦艇」超震撼畫面曝光！　10國環太平洋軍演完美落幕

首戰即終戰？共軍飛彈射程涵蓋全台灣　3大罩門「無力全面犯台」

印軍新式戰機轉移邊界　中方建防空飛彈基地因應

小精靈無人機回收成功　結合C-130運輸機打造「飛行航空母艦」

港警撞倒孕婦還「噴胡椒噴霧」　港警回應：慰問並送醫

控印方再次非法越線「挑釁」！　解放軍正採取必要應對措施

配合F-16V、勇鷹機進駐　多處基地整修提升戰力防護

殲-15掛彈從遼寧艦上起飛！組成「7機編隊」飛行

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

南海局勢緊張　陸官媒總編：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

3導彈「擊沉艦艇」超震撼畫面曝光！　10國環太平洋軍演完美落幕

首戰即終戰？共軍飛彈射程涵蓋全台灣　3大罩門「無力全面犯台」

印軍新式戰機轉移邊界　中方建防空飛彈基地因應

小精靈無人機回收成功　結合C-130運輸機打造「飛行航空母艦」

港警撞倒孕婦還「噴胡椒噴霧」　港警回應：慰問並送醫

控印方再次非法越線「挑釁」！　解放軍正採取必要應對措施

配合F-16V、勇鷹機進駐　多處基地整修提升戰力防護

殲-15掛彈從遼寧艦上起飛！組成「7機編隊」飛行

宜蘭轉運站17日停止服務...原地改建　旅客改至臨時轉運站搭車

台股站回12700點大關！大立光漲逾4%　指數漲111點收12703點

Dcard網友狂推「神級蜜粉」10大好評必備理由：一用自帶美顏效果

中元普渡供品捐公益　屏東台電拋磚引玉「為照護鄉親盡心力」

水喝不夠小心腎長石頭！醫曝「3大補水時機」…傻傻猛灌沒有用

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

失聯後打第一通電話了！高雄少女爸心疼：沒事就好…曝遭拐原因

P.League+／攻城獅神秘新人是他！　田浩挑戰職籃殿堂

轉任考試院秘書長　劉建忻「全力輔佐院長」：每個工作都是考驗

31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅　「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬

軍武熱門新聞

首戰即終戰？共軍無力全面犯台

3導彈「擊沉艦艇」震撼畫面曝光

美E2C「鷹眼」預警機墜毀　機組員跳傘逃

港警撞倒孕婦還噴胡椒噴霧　港警回應了

配合新型戰機進駐 多處基地整修提升戰力防護

胡錫進：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

小精靈無人機回收　結合運輸機變航母

印軍部署新式戰機　中方建防空基地

殲-15掛彈從遼寧艦上起飛！組成7機編隊

解放軍第8艘055型驅逐艦已下水

解放軍：印方再次非法越線　軍隊正採必要措施

美軍機「台灣中部現蹤」切地瓜返航　陸智庫：訊號錯了？

央視：美4大軍事基地 「網兜形」島鏈圍堵中國

南海對峙3結局　最糟狀況：東協分裂

更多熱門

相關新聞

川普狂追！美選倒數「民調逆轉」

川普狂追！美選倒數「民調逆轉」

美國11月3日即將迎接總統大選，根據最新全國民調結果，原本落後的總統川普急起直追，支持率直逼拜登，甚至已經超前競爭對手。《德國之聲》（DW）記者波爾（Ines Pohl）投書社論表示，雖然川普透過謊言、混亂與恐嚇競選，卻「很有可能贏得這場戰鬥」。

川普前策士巴農詐7.3億　堅不認罪

川普前策士巴農詐7.3億　堅不認罪

3導彈「擊沉艦艇」震撼畫面曝光

3導彈「擊沉艦艇」震撼畫面曝光

好心男收養浪犬　害母被咬脖慘死

好心男收養浪犬　害母被咬脖慘死

美欲成立「類北約」新組織

美欲成立「類北約」新組織

關鍵字：

E2C預警機鷹眼E-2 Hawkeye美軍軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

即／高雄少女「藏在密室夾層」

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女案　全台出動200警力

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面