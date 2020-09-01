美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

▲美軍E-2C「鷹眼」空中預警機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美軍E-2C「鷹眼」空中預警機8月31日下午在維吉尼亞州墜毀，所幸機上4人及時跳傘逃生，也沒有造成地面人員傷亡。

根據《海軍時報》（Navy Times）報導，美國「大西洋海軍航空部隊」（Naval Air Force Atlantic）發言人克雷格（Jennifer Cragg）在聲明中指出，這架預警機8月31日在進行訓練飛行時，不慎在下午4時05分左右於維吉尼亞州瓦勒普斯島（Wallops Island）附近墜毀，所幸2名飛行員與2名機組人員皆及時跳傘逃生，也沒有造成地面人員與建物損毀。

近期美軍意外頻傳，一架UH-60黑鷹直升機才在8月27日晚上進行例行訓練時，不幸墜毀在聖克利門蒂島 （San Clemente Island），造成2名士兵死亡、3名士兵受傷。

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