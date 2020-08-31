宜蘭麥田圈...寒溪驚見「神秘排骨紋」！在地人驚曝：從來沒看過

▲宜蘭的神祕景象，讓不少網友都驚呆了。（圖／翻攝Google maps）

記者林昱萱／綜合報導

有民眾日前在Google地圖上發現，宜蘭寒溪河道上出現神秘景象，只見畫面上有如排骨般的紋路，瞬間在網路引起話題，更有網友將其封為「宜蘭麥田圈」，但神奇的是，有空拍好手實際前往該處，卻沒有發現此景，就連當地居民也表示，從來沒有看過。

從畫面中可見，土色的橫條有如排骨紋路一般，畫面清晰可見，在網路引起話題後，吸引了空拍好手前往探勘，但實際前往該處後，卻沒有看到這離奇的景象。此外，當地居民看到Google畫面也驚奇地表示，「這我也沒看過，這是第一次見到」。

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▲目前排骨紋路已經相當不明顯。（圖／東森新聞，下同）

對此，河川局空拍比對研判，「這神秘景象應該是被水流、植被造成，大自然一個偶然巧合，從畫面看，這是很自然河道，也沒有任何人工設施」另外，Google的圖像是2019年6月拍攝，影像應試經過強化處理，才會讓排骨紋路對比如此明顯，再對比今年5月所拍的照片可發現，照片上還有一些紋路痕跡，雖然不明顯，但仍是可以依稀看出樣貌。

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