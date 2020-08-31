人妻激戰小王...老公急著跟檢察官討回「用過保險套」！結局曝光

▲阿傑想討回保險套。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）是夫妻，但對方卻和小王在租屋處通姦，被阿傑掌握關鍵證據提告，但由於大法官釋憲後，通姦除罪化，因此花花與小王被處以不起訴處分。另外，阿傑本來想將保險套討回，卻遭到法官駁回。

判決指出，阿傑與花花是配偶，但花花卻在租屋處與小王通姦，遭到阿傑查獲。對此，阿傑同時也在臥房廁所的垃圾桶內找到沾有體液的衛生紙、保險套，而阿傑便將其交由警方扣案，並提出刑事告訴，但由於大法官釋憲後，通姦除罪化，因此花花與小王被處以不起訴處分。

對此，阿傑認為，自己仍舊可以請求民事上的賠償，且衛生紙、保險套雖然在刑事部分已無留存必要，但仍屬聲請人來將據以行使民事上損害賠償請求權之重要證物，因此具狀向新北地檢署聲請發還，但檢察官函覆以「扣案之衛生紙及保險套是否為聲請人所有，尚有疑義，故不准許本件聲請」。

對此，阿傑向新北地院聲請撤銷處分，但卻遭到法官駁回，法官認為，經查，本件被告妨害婚姻等案件，現仍由新北地檢署檢察官偵查中。刑法第239 條通姦罪雖經司法院大法官宣告違憲，然被告實際上究有無聲請人所指通姦犯行，仍將影響最後偵查結果。換言之，即便檢察官最終為不起訴處分，不起訴處分之理由係認被告犯罪嫌疑不足，或犯罪後法律後已廢止其刑罰，仍影響重大。聲請人既稱所欲聲請發還之衛生紙和保險套為重要證物，於案件偵結前，自仍有留存調查之必要。是本件聲請，尚難准許，應予駁回。

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