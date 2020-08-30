「板橋小可愛」上網找人壞...他秒約戰摩鐵！現場留15個保險套

▲阿傑媒介女子賣淫，遭到法院判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」與應召站成員，一同媒介數名外籍女子，以25000元到3300元的價格，與不特定男客進行性交易，同時還在網站上張貼「板橋小可愛、初兼新人多指教」等內容攬客。對此，新北地院審理後，依法判他10月徒刑。

判決指出，阿傑與應召集團成員共同基於意圖使女子與他人為性交行為，而容留、媒介以營利之犯意聯絡，媒介泰國籍女子賣淫，詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客到該處假意約定性交易，並當場將其查獲。

另外，阿傑也曾與另名集團成員，媒介另名泰國籍女子與不特定男客進行性交易，並在網站上刊登性交易訊息，「板橋小可愛、初兼新人」等內容招攬男客，而阿傑明目張膽的攬客舉動，同樣遭到警方查獲，並當場扣得15個保險套、已開封的潤滑液等。

對此，法官認為，阿傑不思依循正途營生，為一己私利，媒介女子為性交行為牟利，敗壞社會善良風俗，審酌其智識程度，犯罪動機、目的、手段、智識程度、經濟狀況等後，給予判刑。

對此，法官依犯共同使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處以有期徒刑4月；又共同犯圖利容留性交罪，處以有期徒刑4月；又共同意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處以有期徒刑4月，合併應執行有期徒刑10月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

外國辣妹「身懷13項傲人絕技」...他一看秒約戰新北套房！剛進房結局翻轉

聲音傳遍走廊...辣妹羞喊「你比較年輕算你便宜」！下秒起身倒水 結局反轉