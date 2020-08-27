西南風發威「宜蘭暴雨+落雷」！復興路水淹半個輪胎高　轎車破浪前行

▲宜蘭復興路二段水淹將近半個輪胎高。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）

記者莊智勝／宜蘭報導

颱風「巴威」雖然沿著東部外海北上，並未入境台灣，但「颱風尾」引進的西南風正在逐漸發威，全台灣27日下起滂沱大雨。宜蘭市一名網友在臉書「宜蘭知識+」PO出照片，表示下午4時復興路二段已經開始淹水，水深約半個輪胎高，來往的車輛在馬路上濺起一層層浪花。

該名網友指出，由於午後宜蘭下起大雨，造成復興路二段處出現積淹水；照片中水深約半個輪胎高，來往的車輛紛紛「破浪前行」，在馬路上激起一層一層的雪白浪花。網友還PO出影片，黑濁的水已經淹入室內，店裡的爐具、桌椅都泡在水中，水深已經沒過腳踝淹到小腿肚。

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當地網友也表示，目前水位上漲相當快，室內已經淹了半間，「我家這邊淹很慘」、「員山都淹水了，超扯的超大豪雨」、「雨好大，伴隨著落雷好可怕」、「羅東這邊雨超級大」、「復興、神農、中山路接女中這、市公所前，都淹！」

中央氣象局下午4時持續針對全台18縣市發布豪大雨特報，水利署也對宜蘭縣5地區發布一級淹水警戒，包括宜蘭市、社圍鄉、員山鄉、羅東鎮及五結鄉，提醒民眾慎防災情。

▼來往的轎車駛過，激起浪花。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）