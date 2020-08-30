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好美！2020噶瑪蘭公主光雕秀　新投影技術與舞蹈演出超驚艷

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▲▼蘭陽博物館的單面山牆的2020噶瑪蘭公主文創光雕，浪漫驚豔。（圖／宜縣府提供，下同）

▲蘭陽博物館的單面山牆的2020噶瑪蘭公主文創光雕，浪漫驚豔。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府拚夜經濟！「2020噶瑪蘭公主文創光雕展演」即日至11/30為期3個月，每天晚上從7時半到9時半，在蘭陽博物館每半小時演出1場，每晚上演5場次，要讓遊客們沈醉於視覺、聽覺的感官震撼。

▲▼蘭陽博物館的單面山牆的2020噶瑪蘭公主文創光雕，浪漫驚豔。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼蘭陽博物館的單面山牆的2020噶瑪蘭公主文創光雕，浪漫驚豔。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣長林姿妙表示，期待民眾來到宜蘭，透過精彩的光影演出，感受宜蘭日、夜不同的美景，光雕秀將會帶給大家一場精采絕倫的藝文饗宴，誠摯邀請民眾共襄盛舉！另外，活動現場於9月份起每逢週末及國定假日也將設置宜蘭好食好物文創市集，參與活動之後，也可以將具有宜蘭特色的好食好物帶回家。

宜蘭工旅處表示，「2020噶瑪蘭公主文創光雕展演」，將姚仁喜建築師設計之蘭陽博物館外牆變身為演出舞台，以炫麗奪目光雕投影搭配舞者漫妙的舞姿，結合現場結合聲光效果，演出「噶瑪蘭公主」經典傳說，帶領民眾隨著光影，感受噶瑪蘭公主與龜將軍懷抱彼此，永恆不渝的愛情故事。

▲▼蘭陽博物館的單面山牆的2020噶瑪蘭公主文創光雕，浪漫驚豔。（圖／宜縣府提供，下同）

這次活動結合了台達電子提供專業投影技術、策展單位薩巴卡瑪、在地優質湸泧舞蹈團共同合作打造，透過新媒體的視覺藝術，以光雕投影點亮蘭陽博物館，震撼炫麗卻又浪漫的投影搭配舞者的翩翩舞姿，重新詮釋「噶瑪蘭公主」經典傳說。

而台達電子為了克服蘭陽博物館單面山外牆，四個牆面角度、材質各異的限制，使用總數超過15萬流明的投影機，光雕投影的精彩可期，也將「噶瑪蘭公主」經典傳說與宜蘭在地美景與藝術串連，讓更多遊客參與活動進而認識宜蘭、熱愛宜蘭。

▲▼蘭陽博物館的單面山牆的2020噶瑪蘭公主文創光雕，浪漫驚豔。（圖／宜縣府提供，下同）

為期3個月的光雕秀，還有精彩的「藝．宜蘭」戶外投影藝廊，跳脫藝術的四方框架，以動態的方式展演宜蘭在地優秀藝術家的代表作品；而「童趣．宜蘭」戶外投影藝廊，更是展現了兒童無邊想像的創造力，接連演出的投影內容，帶給民眾豐富、不同的視覺與藝文饗宴。

以蘭博烏石港驛站為主要活動場域，一座座色彩繽紛的烏龜地景裝置藝術「龜寶．瑰寶」，不同的圖騰中， 內含著宜蘭在地的特色；而大型的#YILAN STORIES Hashtag 裝罝更是民眾的打卡熱點。另外於宜蘭中興文創園區設置的裝置藝術「開卷有故事」，更是讓現場民眾化身為故事中的噶瑪蘭公主與龜將軍留下美麗的身影與回憶。

光雕秀以噶瑪蘭公主傳說故事，創作光雕作為智慧財產（IP），發展文創產業，透過蘭陽博物館牆面進行夜間展演，促進宜蘭「夜經濟」發展，讓遊客多停留宜蘭24小時，增加觀光產值。

這也是延續林姿妙縣長2019年童玩節星光場、2020年賞螢、生態綠舟大地遊戲區夜間開放首度夜航、童玩星光樂園、2020宜蘭情人節、冬戀蘭陽溫泉季等等一系列發展「夜經濟」的系列活動之一。

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