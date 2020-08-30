瘦肉精評估報告曝光！坐月子婦女吃豬內臟恐超過風險

▲美豬進口議題敏感，民進黨政府過去就曾因討論開放進口與否掀起民間反彈。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，遭國民黨質疑政府未做風險評估報告就冒然開放。據了解，食藥署提供兩份風險評估報告給多名立委，內容提及若進口牛、豬肉品中的萊克多巴胺含量控制在建議的最大殘留容許量之下，一般族群即使全數食用，仍在可接受範圍內，不過，產婦於坐月子期間每日攝取超過一副腎臟及一副肝臟，可能會超過可接受之風險。

陳時中日前透露有兩份尚未公開的報告，包括2018年進行美牛風險評估、去年則完成美豬評估，並表示總統已提出政策大方向，食藥署將重新審視風險評估是否符合現況，並依CODEX建議，訂出美豬萊克多巴胺標準，依程序完成預告與公告，屆時才真正定案。

據了解，食藥署29日提供給多名立委兩份報告，分別是台大所研究的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，及由國立成功大學醫學院環境醫學研究所／環境微量毒物研究中心所撰寫的「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」，資料上還印有「僅供問政參考請勿外流」字樣。

▲總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口。（圖／記者李毓康攝）

「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」結論指出，若進口牛、豬肉品中的萊克多巴胺含量均控制在聯合國農糧組織/世界衛生組織食品安全標準委員會（Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission）建議的最大殘留容許量之下，一般族群（不同年齡層、性別）即使全數食用進口牛、豬肉及其製品與內臟， 因暴露萊克多巴胺所致之95%非致癌風險上限值均遠小於1，仍在可接受範圍內。

該份報告也提到，高暴露族群（坐月子婦女）若全數食用含有萊克多巴胺之進口牛、豬肉及其製品與內臟，雖然暴露萊克多巴胺所致之95%非致癌風險上限值仍小於1，但已佔ADI（每日可接受劑量）的89.9%，若產婦於坐月子期間每日攝取超過一副腎臟及一副肝臟，則可能會超過可接受之風險。

報告指出，高暴露族群（坐月子婦女）若僅食用含萊克多巴胺進口牛、 豬肉及其製品，但不食用含萊克多巴胺之內臟，則95%非致癌風險上限值降低至與一般族群相似，危害指標遠小於1。

報告最後提醒，考量國人對動物內臟的攝食量較高，飲食習慣與西方大不相同，尤其國人在坐月子時期可能會攝取較大量的豬腎與豬肝。建議應降低高暴露族群（坐月子婦女）之動物內臟的攝食量或萊克多巴胺容許濃度，以保障高暴露族群的飲食安全。

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